Cei: il Consiglio episcopale si riunisce per la sessione autunnale

La sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale italiana si svolgerà dal 21 al 23 settembre a Roma. Il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Maria Zuppi, aprirà i lavori, che verteranno sull’incontro del 12 dicembre con Papa Leone XIV, l’elezione dei membri delle Commissioni episcopali e del Consiglio per gli Affari Giuridici e un focus sarà sulla scelta del tema e del programma del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale.

La riunione

Si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre il Consiglio episcopale permanente, il “parlamentino” della Cei, presso la sede di Circonvallazione Aurelia, per la sessione autunnale.

I lavori

I lavori, riferisce una nota, si apriranno lunedì 21, alle ore 16, con l’Introduzione del cardinale Presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all’ordine del giorno la preparazione dell’incontro del clero italiano con Papa Leone XIV di sabato 12 dicembre e della Veglia di preghiera che lo precederà, nel pomeriggio di venerdì 11. I Vescovi si confronteranno sull’organizzazione di questo doppio evento promosso nel primo anniversario della Lettera apostolica “Una fedeltà che genera futuro”, pubblicata in occasione del 607esimo anniversario dei Decreti conciliari Optatam totius e Presbyterorum Ordinis. Il Consiglio Permanente procederà all’elezione dei membri delle Commissioni episcopali e del Consiglio per gli Affari Giuridici. Proseguirà la riflessione “sull’adeguatezza delle strutture” secondo quanto previsto dalle Linee di orientamento “Radicati e costruiti in Cristo” e dal Documento di sintesi del Cammino sinodale “Lievito di pace e di speranza”. Nel corso dei lavori sarà presentato, inoltre, il programma dell’83ª Assemblea Generale straordinaria, che si svolgerà ad Assisi dal 23 al 26 novembre.

Il congresso eucaristico

Un focus specifico riguarderà poi il XXVIII Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà a Orvieto dal 23 al 26 settembre 2027, con la scelta del tema e la presentazione del programma.

Fonte Ansa