Si svolgerà giovedì l’incontro della Caritas sulla Terra Santa. Nell’incontro sarà presentato un dossier con dati e testimonianze. Realizzato da Caritas Italiana. E disponibile online a partire dal 20 giugno. Ripercorrerà gli anni e le fasi di un conflitto estenuante. Raccontato dalla prospettiva dei rifugiati palestinesi. Una parte del dossier sarà dedicata alla crisi umanitaria in corso. E agli interventi nella Striscia di Gaza.

Le tensioni in Terra Santa

“Terra Santa, il dramma dei rifugiati palestinesi”. E’ il titolo del webinar organizzato dalla Caritas Italiana. In particolare dall’Ufficio medio oriente e Nord Africa. L’incontro avrà luogo il 17 giugno dalle 10 alle 12. Relatore dell’incontro sarà monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo. Vicario della diocesi patriarcale di Gerusalemme dei Latini.

Speranza del ritorno

Con il presule mediorientale si cercherà di capire se esistono delle vie di uscita possibili dalla storica contrapposizione fra Israele e Palestina. E quali sono le possibili prospettive di vita per il popolo palestinese. Vittima di una diaspora. Sia all’interno dei propri confini. Sia all’esterno in Paesi di accoglienza. Come Libano, Giordania, Siria. E, soprattutto, se sarà possibile rendere concreta la speranza del ritorno. Per tutti quei palestinesi che sognano di tornare nelle proprie case. E quali sono le responsabilità e le risposte della comunità internazionale.

