Venerdì al Centro Pime di Milano il convegno in occasione della Giornata mondiale di preghiera contro la tratta di esseri umani

A Milano il Centro Pime e Caritas Ambrosiana organizzano alla vigilia della Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani. “Non è una vergogna essere schiavi; la vergogna è avere degli schiavi”. Le parole di Gandhi rimangono di drammatica attualità, in un mondo in cui – Italia compresa – la schiavitù non è un tema del passato, ma una sciagura diffusa in ogni ambito economico. Agricoltura, edilizia, industria, ristorazione, lavori di cura, turismo. Tutti settori in cui ancora oggi è presente il lavoro schiavo. A questi vanno aggiunte la nuova frontiera del caporalato digitale, che coinvolge migliaia di persone soprattutto nella logistica, e la vecchia piaga della tratta di persone per lo sfruttamento sessuale. Delle schiavitù tollerate e anzi favorite da un sistema economico e da un mondo del lavoro in cui si allargano le zone d’ombra, e in cui si muove la criminalità organizzata, si occupa il convegno. Vi parteciperanno autorevoli esperti e testimoni diretti di cosa accade ogni giorno nei luoghi di produzione e commercio di diversi settori della nostra economia. Un ricordo particolare sarà riservato alla vicenda di Satnam Singh, bracciante indiano morto lo scorso anno nelle campagne di Latina, dopo essere stato abbandonato con un arto tranciato a causa di un incidente sul lavoro.

Pime e Caritas

“Il Giubileo è una profezia biblica che include, tra gli obiettivi, la liberazione degli schiavi – osserva padre Gianni Criveller, missionario, direttore del Centro Pime di Milano –. Un tema su cui da anni ci impegniamo nelle missioni, per prevenire il traffico di persone, ma anche qui in Italia. Il dramma della tratta e del grave sfruttamento è più vicino di quanto si pensi. La riduzione in schiavitù di tante persone, soprattutto migranti, e la violenza sul lavoro e sul corpo degli individui, in particolare delle donne, sono pratiche anche del nostro presente e del nostro paese. La sconcertante vicenda di Satnam Singh si sperava diventasse uno spartiacque. Ha riacceso i riflettori sulla piaga dello sfruttamento lavorativo, ma dopo di allora non è cambiato abbastanza”. “Il convegno in vista dell’8 febbraio è giunto all’11ª edizione e noi proseguiamo convinti nella collaborazione con il Pime – afferma Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana –. Il tema della dignità del lavoro e dei lavoratori, che vediamo rivolgersi sempre più numerosi ai centri d’ascolto, perché impoveriti, ci interpella da vicino. E non può non interpellare, in una repubblica che sul lavoro è fondata, anche la coscienza delle istituzioni, degli attori sociali e di ogni cittadino, affinché il lavoro non si trasformi mai in strumento di schiavitù”.