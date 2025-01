Caritas italiana, proseguono le attività del Progetto “S.U.P.E.R.” in Ucraina

Le attività del Progetto S.U.P.E.R., acronimo di “Support Ukrainian Population for the Emergency and Rehabilitation”, stanno proseguendo nelle aree colpite dal conflitto.

Il progetto

Proseguono le attività del Progetto S.U.P.E.R. (Support Ukrainian Population for Emergency and Rehabilitation), co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) con 1,8 milioni di euro e con il contributo di 130.000 euro da Caritas Italiana. Il progetto ha l’obiettivo di fornire assistenza salvavita nelle aree direttamente colpite dal conflitto e nelle zone con alta concentrazione di sfollati. È quanto fa sapere, in un comunicato diffuso oggi, la Caritas Italiana, che in collaborazione con il Vis – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, è impegnata a garantire supporto e protezione a bambini e adolescenti vulnerabili nella regione dell’oblast (regione) di Kiev.

Le attività di supporto

Le principali attività consistono nell’attuazione di programmi di supporto psicosociale attraverso cliniche mobili, attivate per raggiungere scuole e orfanotrofi locali. Grazie al progetto S.U.P.E.R., il Vis sta raggiungendo i giovani nelle zone recentemente liberate della regione di Kiev, migliorando il loro accesso a ambienti sicuri e promuovendo il loro benessere psicosociale. Un’attenzione particolare è rivolta alla sensibilizzazione sui rischi legati alle mine, con attività di formazione e distribuzione di materiale informativo relativo all’Educazione ai Rischi da Ordigni Esplosivi (Eore). Inoltre, vengono promossi i servizi di supporto psicosociale, rivolti a bambini, genitori, donne e persone con disabilità. Il progetto si concentra principalmente su bambini in età scolastica provenienti dalle zone rurali della regione di Kiev, con l’obiettivo di raggiungere circa 670 minori entro la fine del progetto. Oltre ai minori, le attività coinvolgono anche insegnanti e genitori, con iniziative di supporto alla genitorialità. Fino ad ora, Vis ha già raggiunto più di 500 minori, oltre 50 genitori e più di 20 insegnanti.

I soggetti in campo

Nel comunicato, la Caritas ricorda che il Progetto S.U.P.E.R. si inserisce nell’Iniziativa di emergenza a favore della popolazione ucraina e dei Paesi limitrofi finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) con un totale di 46,5 milioni di euro ed è implementato da Caritas Italiana, Vis, Congregazione Salesiana, Caritas Spes, Caritas Ukraine, Caritas Poltava, Caritas Kamianske e Caritas Kharkiv. Grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo italiano, pari a 1,8 milioni di euro, e al cofinanziamento di Caritas Italiana di 130.000 euro, il Progetto S.U.P.E.R. mira a rispondere ai bisogni urgenti della popolazione ucraina, garantendo al contempo un supporto duraturo per la riabilitazione psicologica e sociale delle persone più vulnerabili.

Fonte: Agensir