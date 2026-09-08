Caritas: a Roma rinnovata Casa “Santa Giacinta”

Restituire dignità, sicurezza e un luogo da chiamare casa a chi vive senza una dimora e senza una rete familiare. È questo il senso della riqualificazione di Casa “Santa Giacinta”, il centro di accoglienza della Caritas diocesana di Roma all’interno della Cittadella della carità. Lunedì 14 settembre, alle 17.30, la struttura sarà inaugurata dal cardinale Baldo Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri. Il centro, attivo dal 1990, accoglie oggi 99 persone, in prevalenza anziani e persone segnate da diverse forme di fragilità.

L’inaugurazione

Il cardinale Baldo Reina e il sindaco Roberto Gualtieri inaugureranno lunedì 14 settembre alle ore 17.30 la struttura riqualificata della Cittadella della carità. Sarà inaugurata lunedì 14 settembre, alle ore 17.30, Casa “Santa Giacinta”, il centro di accoglienza della Caritas diocesana di Roma all’interno della Cittadella della carità (via Casilina Vecchia, 19; zona piazza Lodi). A inaugurare la struttura saranno il cardinale Baldo Reina, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, e il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. La struttura accoglie attualmente 99 persone senza dimora, in prevalenza anziani, con diverse fragilità e rappresenta uno dei punti di riferimento della rete di accoglienza e solidarietà della Capitale. Il centro, di proprietà di Roma Capitale e concesso alla Caritas diocesana di Roma, è attivo dal 1990 e negli ultimi mesi è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione, con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza e alla qualità degli ambienti destinati all’accoglienza.

Gli obiettivi

L’intervento ha permesso di rendere gli spazi più adeguati alle esigenze degli ospiti, offrendo un luogo capace non soltanto di garantire un riparo, ma anche di accogliere e accompagnare persone che vivono condizioni di particolare fragilità: anziani, donne e uomini privi di un’abitazione e di una rete familiare, persone con problemi psichici o con alle spalle esperienze traumatiche, così come quanti si trovano in situazioni di precarietà economica, sociale e sanitaria. La riqualificazione complessiva ha potuto contare sul finanziamento di Roma Capitale e sul sostegno di diversi soggetti, tra cui Fondazione Enel Cuore, Pii Stabilimenti di Francia a Roma, Fondazione BNL- BNP Paribas e Banca d’Italia, oltre al contributo di numerosi donatori privati. I lavori si sono conclusi nel mese di luglio, consentendo la riapertura del centro già durante le settimane più calde dell’estate e garantendo così continuità all’accoglienza delle persone senza dimora.

I protagonisti

La cerimonia sarà introdotta dal direttore della Caritas diocesana di Roma, Giustino Trincia, e proseguirà con gli interventi del sindaco Roberto Gualtieri e del cardinale Baldo Reina, che benedirà anche la struttura e le persone coinvolte nei servizi ospitati. Sono previste inoltre alcune testimonianze degli ospiti di Casa Santa Giacinta, che offriranno uno sguardo diretto sull’esperienza dell’accoglienza e sul significato che un luogo come questo può assumere nella vita di chi si trova a vivere una condizione di grave marginalità. L’inaugurazione si concluderà con un momento di festa, che vedrà insieme ospiti e volontari, a sottolineare il valore di una comunità dell’accoglienza capace di mettere al centro le persone e le loro storie.