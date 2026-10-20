Zuppi-Ia

A giudizio del cardinale Matteo Zuppi “al centro di tutto deve esserci sempre la straordinaria dignità dell’uomo, l’humanitas. A volte viene il dubbio che ci dimentichiamo di non essere stati fatti per viver come bruti, guardandoci attorno, si nota una pericolosa brutalità di ritorno e una dimenticanza della nostra natura.” L’enciclica di papa Leone “offre un aiuto fondamentale e spero che la riflessione prosegua, per guidare lo strumento dell’intelligenza artificiale e governare questa trasformazione senza finirne travolti o accorgersene solo a cose fatte, quando si vedono le conseguenze negative. È indispensabile guidare il cambiamento con positività, mettendo sempre al centro e riscoprendo la bellezza dell’umanità“.