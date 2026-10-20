Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei è intervenuto alla prima edizione di ‘AI.DEA-Forum’ di Varignana. Sul fronte dell’Intelligenza artificiale “non si tratta di cedere a moralismi di vario genere, la cosa più pericolosa sarebbe perdere il senso morale senza il quale si vive male e con presunzione. Ma di rimettere al centro la persona e il perché delle cose. Se perdiamo di vista l’essere umano, allora tutto diventa davvero pericoloso”, ha detto il porporato. Il porporato ha richiamato l’enciclica “Magnifica Humanitas” dedicata proprio all’Ia. Un documento che “non si limita a fare da navigatore o a stilare classifiche e casistiche su fin dove ci si possa spingere, ma rende consapevoli dei rischi e, al tempo stesso, delle straordinarie opportunità a disposizione“.
Zuppi-Ia
A giudizio del cardinale Matteo Zuppi “al centro di tutto deve esserci sempre la straordinaria dignità dell’uomo, l’humanitas. A volte viene il dubbio che ci dimentichiamo di non essere stati fatti per viver come bruti, guardandoci attorno, si nota una pericolosa brutalità di ritorno e una dimenticanza della nostra natura.” L’enciclica di papa Leone “offre un aiuto fondamentale e spero che la riflessione prosegua, per guidare lo strumento dell’intelligenza artificiale e governare questa trasformazione senza finirne travolti o accorgersene solo a cose fatte, quando si vedono le conseguenze negative. È indispensabile guidare il cambiamento con positività, mettendo sempre al centro e riscoprendo la bellezza dell’umanità“.