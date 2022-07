Ucraina e mondo

“Anche qui da noi sentiamo le conseguenze della guerra e del cambiamento climatico. Ma in Africa assumono una gravità ben peggiore. Poiché le famiglie non possono contare sulle stesse reti di protezione nei momenti di crisi. Con il nostro sostegno possiamo contrastare fame e sfruttamento. Che sono un rischio ancor più grave per i bambini”, afferma il vicario generale Eugen Runggaldier.