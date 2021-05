Camerino splende di nuovo

Storia bimillenaria

giovanissimo nobile romano– rievoca l'arcivescovo di Camerino-. Convertitosi al cristianesimo intorno ai quindici anni, subì molteplici supplizi. Prima di essere martirizzato sotto l'imperatore Valeriano nel 253. Fu talmente amato e venerato da questa comunità che la sua effige lo rappresenta mentre tiene in mano la città. In un atteggiamento di accoglienza, custodia e protezione per tutta la popolazione. Nel corso dei secoli, la devozione del popolo camerte verso il suo santo patrono ha assunto i caratteri di una tradizione consolidata. Che noi, ogni anno vogliamo rinnovare e riempire di senso. Attraverso la presenza dei figuranti. Il simbolo dei ceri. E la corsa alla spada con la consegna dell'ambìto palio".

La simbologia di Camerino

“Abbiamo sufficientemente chiaro il valore e la simbologia dell’offerta dei ceri. Segno non solo di una particolare devozione al nostro santo Patrono- precisa monsignor Massara-. Ma anche e soprattutto di una vita che alimentata dalla luce della fede può illuminare i tempi difficili che stiamo attraversando. Ho tuttavia la sensazione che abbiamo meno presente il significato della corsa. Da componente marginale e coreografica della festa di San Venanzio essa, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo sempre più predominante. Decentrando il vero senso della ricorrenza. Tutte le energie, con il passare degli anni, si sono focalizzate soprattutto su questo momento tanto atteso. Mettendo in secondo piano tutto il resto. Si corre per conquistare un premio, la spada appunto. Ma ci siamo dimenticati i veri motivi per cui, nella vita, si dovrebbe correre. Siamo sempre di corsa! La velocità è la caratteristica del nostro tempo. Dobbiamo raggiungere tutto quello che vogliamo con più in fretta, sempre più di corsa, con l’ansia di non arrivare mai in tempo“.

Corsa per il potere

Prosegue monsignor Massara: “La nostra quotidianità è sempre più una corsa per accaparrarci il potere, il successo, il denaro, la fama. Questa corsa trasforma la nostra vita in un tempo ‘liquido’. Senza permetterci di godere delle piccole felicità nascoste nella lentezza dei gesti e nell’ampiezza dei sentimenti. Siamo sempre di fretta, viaggiamo e navighiamo ad alta velocità. E non abbiamo più tempo per fermarci e riflettere su quale dono sia la vita e il tempo che ci è stato dato prima di restituirla. La vita cosi trascorsa, diventa una mera corsa verso il sepolcro senza averne compreso il suo senso più profondo”.

Sollecitudine

Sottolinea monsignor Massara: “Nella Bibbia, il verbo ‘correre’ è molto ricorrente. Ed è utilizzato non solo con il significato di fuga o di inseguimento. Ma soprattutto ha lo scopo di portare buone notizie, di andare incontro all’altro con sollecitudine. Nei Vangeli della Risurrezione, l’energia dinamica del movimento è una nota talmente pervasiva da caratterizzarne tutto il racconto (Cfr. Mc 16,8; Mt 28,8; Gv 20,2). Anche il cristiano corre. Ma non lo fa per l’ansia di arrampicarsi socialmente ed economicamente, o per superare gli altri. Come ci ricorda Papa Francesco, il cristiano corre per ‘andare al passo’ con le persone che hanno un altro ritmo. E sempre con l’intento di lasciarsi integrare nel loro cammino. Corre perché sente l’urgenza di sperimentare la presenza di Dio nella propria vita e di comunicarla al prossimo con amore e disinteresse“.