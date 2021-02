Segnalazioni alla diocesi di Bolzano

L’anno scorso dodici persone si sono rivolte allo sportello per segnalare episodi o casi sospetti risalenti a molti anni fa. La relazione è stata presentata da don Gottfried Ugolini, responsabile del servizio che è supportato da un comitato consultivo. Composto da esperti di vari settori, il comitato, lo scorso anno, si è riunito otto volte. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle nuove linee guida della Conferenza episcopale italiana. In materia e sulla preparazione di uno studio per l’elaborazione dei casi di abuso fisico e psichico nella diocesi .