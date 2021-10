G20, Biden in Vaticano per l’incontro con il Papa Francesco

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato alle 12:00 in Vaticano per incontrare Papa Francesco. All’arrivo nel Cortile di San Damaso, il presidente Usa, con la first lady Jill Biden, è stato accolto dal Reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Incontreranno il Santo Padre nella Biblioteca apostolica. Poco prima dell’arrivo del Presidente Usa, l’incontro del Papa con il presidente della Corea del Sud.

Biden a Roma per il G20

E’ atterrato poco dopo le 2.30 di questa notte all’aeroporto di Fiumicino l’aereo del presidente Usa Biden, arrivato a Roma per prendere parte al vertice del G20, domani e domenica, prima tappa verso Glasgow in Scozia, dove si terrà dal 31 ottobre il vertice sul clima COP26. In giornata Biden avrà colloqui con il premier Mario Draghi, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, sempre a Roma, con il presidente francese Emmanuel Macron. Ma prima, accompagnato dalla moglie Jill, Biden sarà ricevuto da Papa Francesco, nella sua prima visita ufficiale in Vaticano dall’insediamento alla Casa Bianca.

