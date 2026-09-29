Nel corso degli anni ha avuto incontri con quattro diversi Pontefici – San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV – segnando tappe fondamentali nel dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. La visita era stata “calorosamente incoraggiata e benedetta” da Leone XIV durante l’udienza riservata al delegato pontificio lo scorso 5 gennaio. Alla guida della Sede di Sant’Andrea Apostolo da oltre tre decenni, Bartolomeo I è una delle figure piu’ autorevoli del panorama ecclesiale contemporaneo. Il suo Patriarcato è segnato dalla ricerca costante del dialogo ecumenico e interreligioso, dall’impegno per la pace e dalla tutela del creato. Nel 2004 monsignor Dal Cin è stato nominato membro della Commissione per la formazione e il ministero dei Diaconi Permanenti. Dal marzo 2007 è officiale della Congregazione per i Vescovi. Nel 2011 ha conseguito il Dottorato in Teologia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Dal 2012 è Cappellano di Sua Santità. Ha prestato assistenza spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia in Roma. Il 20 maggio 2017 papa Francesco lo ha nominato arcivescovo-prelato di Loreto. Delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto. Delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio di Padova.