Nel corso degli anni ha avuto incontri con quattro diversi Pontefici – San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV – segnando tappe fondamentali nel dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. La visita era stata “calorosamente incoraggiata e benedetta” da Leone XIV durante l’udienza riservata al delegato pontificio lo scorso 5 gennaio. Alla guida della Sede di Sant’Andrea Apostolo da oltre tre decenni, Bartolomeo I è una delle figure piu’ autorevoli del panorama ecclesiale contemporaneo. Il suo Patriarcato è segnato dalla ricerca costante del dialogo ecumenico e interreligioso, dall’impegno per la pace e dalla tutela del creato. Nel 2004 monsignor Dal Cin è stato nominato membro della Commissione per la formazione e il ministero dei Diaconi Permanenti. Dal marzo 2007 è officiale della Congregazione per i Vescovi. Nel 2011 ha conseguito il Dottorato in Teologia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Dal 2012 è Cappellano di Sua Santità. Ha prestato assistenza spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia in Roma. Il 20 maggio 2017 papa Francesco lo ha nominato arcivescovo-prelato di Loreto. Delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto. Delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio di Padova.
Bartolomeo al Santuario di Loreto
Il patriarca ecumenico di Costantinopoli visiterà la Santa Casa il 26 ottobre
La pace passa per Loreto. Il patriarca ecumenico Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli, visiterà la Santa Casa di Loreto il prossimo 26 ottobre. Ad annunciarlo è stato il delegato pontificio, monsignor Fabio Dal Cin. “Infaticabile promotore dell’ecumenismo, della pace e della tutela del creato, Sua Santità Bartolomeo I giungera’ tra noi per vivere due momenti di altissimo valore spirituale”, spiega l’arcivescovo Dal Cin. Il patriarca venererà la reliquia della Santa Casa. E benedirà la nuova icona bizantina della Vergine, ispirata all’antica immagine custodita nel Santuario fino al 1400 e poi andata perduta. “Restituire alla Santa Casa l’icona della Vergine col Bambino nel linguaggio proprio dell’Oriente vuole essere un piccolo e forte segno di comunione”, ha aggiunto il delegato pontificio. Richiamando la preghiera di Gesù “perché tutti siano una cosa sola”. Oltreché l’urgenza della pace “di fronte ai conflitti che feriscono l’umanità e l’Europa”.
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