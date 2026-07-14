La missione della Chiesa bangladese è oggi legata ai popoli indigeni. Spiega il vescovo di Dinajpur, Sebastian Tudu: “La Chiesa in Bangladesh può crescere soprattutto tra le popolazioni tribali. La maggioranza dei cattolici nel nostro Paese, che è a larga maggioranza islamica, appartiene a queste comunità. Per questo diciamo che la speranza e il futuro della Chiesa sono proprio i tribali”. In Bangladesh, evidenzia l’agenzia missionaria vaticana Fides, non esiste una legge che vieti ai musulmani di convertirsi al cristianesimo e la Costituzione garantisce formalmente la libertà di religione, compresa la possibilità di professare, praticare e propagare una fede. Tuttavia, sul piano sociale e familiare, la conversione di un musulmano al cristianesimo può comportare forti pressioni e un convertito dall’islam può subire isolamento, rottura dei rapporti familiari, discriminazioni, perdita del lavoro o anche minacce e aggressioni da parte di gruppi estremisti. In tale quadro, per preservare l’armonia interreligiosa, l’opera di annuncio e predicazione della Chiesa cattolica si rivolge soprattutto alle popolazioni indigene non musulmane.

Missione Bangladesh

“La speranza della Chiesa in Bangladesh sta nelle popolazioni tribali. Possiamo dire che il futuro della Chiesa è lì”, sottolinea il vescovo di Dinajpur, testimone della vitalità della diocesi situata nel Nordovest del Bangladesh. Qui la comunità cattolica continua a crescere grazie all’annuncio del Vangelo tra le popolazioni indigene, in particolare i Santal e gli Orao. Eretta nel 1927, la diocesi di Dinajpur, su una popolazione di circa 18 milioni di abitanti, conta circa 100mila cattolici, circa lo 0,6% della popolazione. La diocesi è articolata in oltre 30 parrocchie e ha numerose stazioni missionarie sparse nei villaggi tribali del territorio, con sacerdoti, religiosi, religiose e catechisti impegnati nell’evangelizzazione, nell’istruzione e nella promozione umana. La assoluta maggioranza dei fedeli cattolici appartiene ai gruppi etnici tribali, in particolare Santal e Orao, comunità da cui continuano a provenire famiglie che scelgono la fede cristiana. “Nel territorio di Dinajpur vivono numerose comunità tribali, mescolate tra loro. È una delle diocesi in cui la presenza cattolica è diffusa soprattutto tra queste popolazioni- racconta il vescovo a Fides-. Tra i Santal e gli Orao vediamo una grande possibilità di evangelizzazione. La Chiesa di Dinajpur si espande e cresce ogni anno”.