Il Cantico delle creature prende vita: suggestive illuminazioni su facciate di chiese e monumenti

itinerari e visite guidate alla scoperta di natura, monumenti e musei. La città patrimonio Unesco diventa ancora più aperta e inclusiva grazie a due progetti innovativi come “Musei per tutti nel Parco del Subasio” e “Assisi, le pietre parlano”. L’obiettivo è rendere il patrimonio artistico e culturale di Assisi più accessibile anche a persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive, attraverso sofisticate tecnologie che li animano. Diverse anche le escursioni invernali sul Monte Subasio, con trekking e camminate alla scoperta del patrimonio naturalistico offerto dalla montagna alle cui pendici sorge Assisi. San Francesco che prenderà vita su facciate di chiese e monumenti, attraverso suggestive illuminazioni scenografiche che avvolgeranno la città per lanciare al mondo un messaggio di pace, coesione, speranza. È il Natale ad Assisi, in programma dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Tante le iniziative fra tradizione, innovazione, bellezza e spiritualità. Con lo sguardo rivolto al primo testo poetico in lingua volgare italiana, scritto dal Ricco di eventi, pieno di luce, con il “Cantico delle creature” diche prenderà vita su facciate di chiese e, attraverso suggestive illuminazioni scenografiche che avvolgeranno la città per lanciare al mondo un, coesione, speranza. È il Natale ad Assisi, in programma dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Tante le iniziative fra tradizione, innovazione, bellezza e spiritualità. Conin lingua volgare italiana, scritto dal Poverello di Assisi nel 1225, in vista dell’ottavo centenario dello stesso. Assisi si prepara al Giubileo. L’aperta della porta santa coincide con

Natale ad Assisi

Il programma generale è promosso dal comune di Assisi. In collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la diocesi e il tessuto associativo e culturale cittadino. Il calendario di iniziative è stato presentato a Rimini, al Ttg Travel Experience. “Sarà un Natale straordinario – sottolinea il comune di Assisi-. Natura, arte, musica, cultura , divertimento e magiche atmosfere”. Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti, per oltre un mese, ci saranno dunque spettacolari luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e palazzi dedicate al “Cantico delle creature”. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Nel cuore della città, presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nelle frazioni del territorio di Assisi, i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Tra le novità del Natale 2024, “DeMusicAssisi Winter Edition”, festival di musica medievale con repertorio natalizio. Si tratta di un progetto musicale e culturale nuovo, legato al festival che da due anni si svolge d’estate nella città serafica. Lo scopo è quello di far conoscere a tutti e rendere “pop” la musica antica. Valorizzando una tradizione lunga secoli.

Programma