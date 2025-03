Focus Asia. Non solo conoscere, ma anche comprendere gli stretti legami che intercorrono tra le culture, le fedi e le società che abitano il continente asiatico , e come queste si relazionano e/o influenzano il resto del pianeta. Questi, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, sono gli obiettivi del nuovo corso, ribattezzato “Studi Transregionali sull’Asia”. E’ stato attivato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e prenderà il via a partire dal prossimo anno accademico. Si tratta di un percorso formativo innovativo e unico nel suo genere, volto a formare esperti delle realtà dell’Asia in una prospettiva “transregionale”. Destinata a interessa re anche analisti di geopolitica ed economia, insegnanti, missionari, agenti pastorali, ma anche diplomatici, giornalisti, operatori turistici, traduttori e mediatori culturali, imprenditori, operatori economici. E per tutti coloro che desiderano conoscere il mondo asiatico in modo sistematico e approfondito. Il ruolo cruciale assunto dal continente asiatico sulla scena globale rappresenta uno dei fattori chiave per comprendere le dinamiche del tempo presente e futuro. e il corso di studi Transregionali sull’Asia – sottolineano i responsabili del corso – potrà rappresentare un punto privilegiato di osservazione e di analisi e comprensione delle realtà asiatiche, studiate anche a partire dalle fattori culturali, sociali e finanche geografici che che condizionano gli stessi popoli asiatici nella percezione di se stessi.

Focus Asia

I fenomeni di interconnessione culturale che segnano la globalizzazione, interessando anche la vita delle comunità di credenti, non possano più essere immaginati secondo categorie statiche. Le dinamiche che condizionano la convivenza e le interrelazioni sul piano continentale e globale vanno riconosciuti e studiati come risultato dinamico di processi storici complessi, di interazioni sociali e negoziazioni culturali che coinvolgono tutti gli aspetti dell’esperienza umana. Lo stesso, continuo e rapido movimento di persone, idee, merci e capitali (anche in forma virtuale) – sottolineano le linee di presentazione del nuovo corso – rende necessario, anche nella dimensione ecclesiale, un ripensamento dell’approccio accademico per la conoscenza dell’Asia e della Cina in particolare, sviluppando nuove metodologie scientifiche più adeguate allo studio delle idee e delle pratiche emergenti di questi anni.

Corso sull’Asia

Nel corso di “Transregional Asia” confluiscono teologia, filosofia, studi sulla missione, ma anche diritto, economia e politica, relazioni internazionali e diplomazia, senza tralasciare l’antropologia e le altre scienze sociali. Al termine degli anni di studi verrà conferito il riconoscimento di grado accademico (baccalaureato/laurea, licenza/laurea magistrale e dottorato). Una particolare importanza riveste lo studio delle lingue asiatiche, in modo particolare le lingue cinese, vietnamita e, in futuro, anche coreana. L’interesse principale del programma guarda innanzitutto all’Asia Orientale (Cina, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan). E all’Asia Sud Orientale (Myanmar, Laos, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Timor Est, Filippine). Col tempo anche l’Asia Meridionale (India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh) sarà inglobata nelle attività di ricerca e di formazione accademica.