Arte sacra trafugata: sanata una ferita di storia e fede. Pagine miniate del 13° secolo sono state rese alla diocesi di Pistoia. Erano state rubare negli anni '90 in occasione di furti in chiese e conventi toscani

Tesori d’arte sacra e devozione che la diocesi di Pistoia cercava da trent’anni. Trafugati dalle chiese di San Paolo e di San Francesco. Dall’Archivio diocesano. E dalle biblioteche capitolare Leoniana e Fabroniana.

Arte sacra nel mirino

Gli accertamenti, spiegano i carabinieri, hanno permesso di individuare un importante canale di smercio. A passare di mano per cifre molto elevate erano preziosi e secolari manoscritti miniati. Un canale di smercio usato da ricettatori specializzati. Alcune delle pagine avevano attraverso in modo illecito varie frontiere. Ed erano finite in vendita negli Stati Uniti su un sito internet specializzato. Altre pagine miniate del XIII secolo erano rimaste in Europa. Tra queste una acquistata all’asta all’estero da un collezionista italiano. Risultato estraneo alle indagini.

Ferita sanata

