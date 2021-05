“L’annuncio del Vangelo. Camminare insieme. I ragazzi, le famiglie e le comunità”. Questo il tema al centro dell’incontro per catechisti che si è svolto ieri. Un’iniziativa dell’Ufficio Catechistico della diocesi di Acqui. L’appuntamento formativo si è tenuto online sulla piattaforma Zoom. Ed è stato guidato da don Michele Roselli. Direttore dell’Ufficio Catechistico regionale della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta.

In nome del Vangelo

Nel motu proprio “Antiquum ministerium” papa Francesco ha istituito il ministero di catechista. Definendolo “testimone della fede. Maestro. Mistagogo. Accompagnatore. Pedagogo che istruisce a nome della Chiesa”. Un’identità che “può svilupparsi con coerenza e responsabilità solo mediante la preghiera. Lo studio. E la partecipazione diretta alla vita della comunità“.

Percorsi verso il futuro

L’incontro è stata l’occasione per riprendere il dialogo tra i catechisti. E per scrutare insieme l’orizzonte che ci attende nelle nostre comunità parrocchiali. Un’opportunità per parlare di annuncio del Vangelo ai ragazzi. Alle famiglie. Alle comunità. Una riflessione collettiva per ascoltare proposte. Condividere esperienze. Suggerire percorsi. E attività per il futuro. Jorge Mario Bergoglio ha chiesto alle conferenze episcopali di rendere fattivo il ministero di catechista. Stabilendo l’iter formativo necessario. E i criteri normativi per potervi accedere. Trovando le forme più coerenti per il servizio che i catechisti sono chiamati a svolgere.