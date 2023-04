Settimana Santa, l’invito del Papa: “Accompagniamo Gesù con fede e amore”

Al termine della Santa Messa per la Domenica delle Palme, Papa Francesco ha recitato la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro: “Come Maria, seguiamo Gesù con la vicinanza del cuore”. Di seguito, il testo integrale.

L’Angelus del Papa

Cari fratelli e sorelle!

Saluto tutti voi, romani e pellegrini, in particolare quelli venuti da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero!

Rivolgo una benedizione alla Carovana di pace che in questi giorni è partita dall’Italia per l’Ucraina, promossa da varie Associazioni: Papa Giovanni XXIII, FOCSIV, Pro Civitate Christiana, Pax Christi e altre. Insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino, e oggi offrono rami di ulivo, simbolo della pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa.

Fratelli e sorelle, con questa celebrazione siamo entrati nella Settimana Santa. Vi invito a viverla come ci insegna la tradizione del santo popolo fedele di Dio, cioè accompagnando il Signore Gesù con fede e con amore. Impariamo dalla nostra Madre, la Vergine Maria: lei ha seguito il suo Figlio con la vicinanza del cuore, era un’anima sola con Lui e, pur non comprendendo tutto, insieme con Lui si abbandonava pienamente alla volontà di Dio Padre. La Madonna ci aiuti a stare vicino a Gesù presente nelle persone sofferenti, scartate, abbandonate. Che la Madonna ci porti per mano a Gesù presente in queste persone.

A tutti, buon cammino verso la Pasqua.