La senatrice a vita Liliana Segre. Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea. Al Gore, politico e ambientalista, ex vicepresidente degli Stati Uniti. Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La scrittrice Edith Bruck. Ahmed Naser Al-Raisi, presidente dell’Interpol. Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri italiano; Megawati Sukarnoputri, presidente dell’Indonesia. Arif Husain, capo economista World Food Programme. Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista. Paolo Gentiloni, già commissario europeo per gli affari economici e monetari. Tra quanti interverranno anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il ministro dello Sviluppo sociale della Repubblica del Sudafrica. Nokuzola Gladys Tolashe, inviato speciale di Kirill Ramaphosa, presidente del vertice del G20 del 2025. Il Papa domani aprirà e chiuderà il summit con due interventi. Il primo intervento è affidato alla Regina Rania Al Abdullah di Giordania. Successivamente si alterneranno, tra i cinquanta invitati, il Premio Nobel per la Pace 2014 Satyarthi Kaylash.. La scrittrice Edith Bruck. Ahmed Naser Al-Raisi, presidente dell’Interpol. Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri italiano; Máximo Torero , capo economista Fao.. Paolo Gentiloni, già commissario europeo per gli affari economici e monetari. Tra quanti interverranno anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il ministro dello Sviluppo sociale della Repubblica del Sudafrica. Nokuzola Gladys Tolashe, inviato speciale di Kirill Ramaphosa,. Il Papa domani aprirà e chiuderà il summit con due interventi.

Il cardinale Pietro Parolin ha più volte ribadito”. Con un invito “a darsi da fare di più in questo senso. Anche perché i bambini di oggi sono il futuro di domani, è importante che crescano in un ambiente sano, che favorisce la loro personalità in tutti i sensi”.