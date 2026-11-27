Sos violenze nella Repubblica Democratica del Congo. La polizia ha circondato la residenza dell’arcivescovo di Lubumbashi, Fulgence Muteba, impedendogli di uscire. “Violenze preoccupanti”. Così il cardinale Fridolin Ambongo, arcivescovo di Kinshasa ha definito la dispersione, da parte della polizia e con l’uso di gas lacrimogeni, della marcia pacifica organizzata a Lubumbashi. Lo scopo della manifestazione era quello di sollecitare una soluzione all’annosa controversia relativa al seminario maggiore interdiocesano San Paolo. In un messaggio inviato al clero e ai fedeli della provincia ecclesiastica di Lubumbashi, il cardinale Ambongo afferma che “queste violenze, verificatesi all’indomani del divieto della nostra celebrazione eucaristica a Kinshasa, sono particolarmente preoccupanti. Esse lasciano intendere che la Chiesa cattolica sia ormai esposta ad atti di intimidazione volti a ostacolare la sua missione e a ridurre al silenzio la sua voce”. Il cardinale Ambongo spiega all’agenzia missionaria vaticana Fides che “la nostra pazienza non è debolezza, il nostro attaccamento alla pace non è paura e il nostro silenzio non è mai complicità con l’ingiustizia. Non possiamo accettare che la forza si sostituisca al diritto, né che la violenza diventi una risposta a chi chiede giustizia”.

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Rivolgendosi ai fedeli di Lubumbashi, il porporato li invita a “rimanere uniti, saldi nella fede e determinati a difendere i vostri diritti con dignità, coraggio e non violenza”. “Non cedete né alla paura, né all’odio, né alla provocazione. Si può disperdere un corteo, ma non si può disperdere la Chiesa. Si possono colpire i credenti con i gas, ma non si può soffocare la verità. Si possono intimidire i pastori, ma non si può imbavagliare la Parola di Dio”. L’arcivescovo di Lubumbashi ha dichiarato alla stampa che la Costituzione impone di informare le autorità in merito alle manifestazioni, ma non di ottenere un’autorizzazione preventiva. Ha assicurato che l’Arcidiocesi ha adempiuto a tale obbligo. Ha inoltre ricordato che la marcia era già stata rinviata di circa due settimane su richiesta del governatore dell’Haut-Katanga, il quale aveva promesso di adoperarsi per trovare una soluzione. In assenza di progressi, i vescovi hanno quindi indetto la manifestazione, che è stata dispersa dalla polizia. La sindaca di Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, ha giustificato il divieto richiamando la sospensione delle manifestazioni pubbliche nell’Haut-Katanga. Ha inoltre sostenuto che il provvedimento fosse motivato anche dal rischio di infiltrazioni di esponenti dei partiti di opposizione nel corteo, un rischio che, a suo dire, sarebbe stato segnalato dai servizi di sicurezza.