sulle orme di Sant’Agostino. Maria Chiofi (suor Agnese) è dirigente scolastico dell’Istituto Teresa Spinelli di Roma (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Spiega suor Agnese: “I principi ispiratori e ideali di ogni scuola cattolica devono necessariamente essere quelli evangelici e noi, in quanto Agostiniane Serve di Gesù e Maria, cerchiamo di non dimenticare che ‘fareLeone XIV in occasione dell’udienza privata che ha concesso ad un gruppo ristretto di noi agostiniane”. Ecco le parole del Pontefice: “Sappiamo che una cultura senza Verità diventa strumento di potenti. Anziché liberare le coscienze, le confonde e le distrae secondo gli interessi del mercato, della moda e del successo mondano”. E ancora, invitandoci a riprendere in mano il ‘De Magistro‘ di Sant’Agostino, afferma che l’insegnamento esteriore deve sempre portare all’Gesù”. La memoria di sant’Agostino, vescovo e insigne dottore della Chiesa (il 28 agosto) come momento di verifica in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Educare. Maria Chiofi (suor Agnese) è dirigente scolastico dell’Istituto Teresa Spinelli di Roma (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Spiega: “I principi ispiratori e ideali di ogni scuola cattolica devono necessariamente essere quelli evangelici e noi, in quanto Agostiniane Serve di Gesù e Maria, cerchiamo di non dimenticare che ‘fare scuola ’ deve essere un servizio incondizionato alla Verità, come ebbe ad esprimersiin occasione dell’udienza privata che ha concesso ad un gruppo ristretto di noi”. Ecco le parole del Pontefice: “Sappiamo che una cultura senza Verità diventa strumento di potenti. Anziché liberare le coscienze, le confonde e le distrae secondo gli interessi del mercato, della moda e del successo mondano”. E ancora, invitandoci a riprendere in mano il ‘‘ di Sant’Agostino, afferma che l’insegnamento esteriore deve sempre portare all’ incontro col Maestro interiore, che è”.

Sulle orme di Agostino

Il 28 agosto, quindi, si celebra Agostino, convertito alla fede cattolica dopo una adolescenza inquieta nei princípi e nei costumi, fu battezzato a Milano da sant’Ambrogio e, tornato in patria, condusse con alcuni amici vita ascetica, dedita a Dio e allo studio delle Scritture. Eletto poi vescovo di Ippona in Africa, nell’odierna Algeria, fu per trentaquattro anni maestro del suo gregge, che istruì con sermoni e numerosi scritti, con i quali combatté anche strenuamente contro gli errori del suo tempo o espose con sapienza la retta fede. La ricorrenza liturgica corrisponde al giorno della sua morte, avvenuta a Ippona nel 430 dopo Cristo. Nel calendario della Chiesa cattolica, il santo è ricordato come vescovo e dottore della Chiesa. Il 27 agosto, il giorno prima di Agostino, la Chiesa celebra sua madre, Santa Monica. La spiritualità e la pedagogia agostiniane guidano l’azione educativa dell’Istituto Spinelli. “Educare non è mai stato facile e non lo sarà stato certamente anche quando la nostra Opera ebbe inizio nel lontano 1877- sottolinea suor Agnese-. Oggi sembra diventare sempre più difficile, tanto che si parla di ‘emergenza educativa’, come evidenziò Benedetto XVI nella sua lettera alla diocesi e alla città di Roma, nel gennaio 2008. In generale, tutti coloro che sono oggetto di educazione-formazione hanno bisogno di punti fermi di riferimento, punti fermi che soltanto una famiglia solida e stabile sa dare”.

Istituto Spinelli

Aggiunge la religiosa: “La scuola nel percorso di formazione dell’individuo trova continuità per favorire la crescita dell’Uomo e del Cittadino, strutturata secondo la moderna visione europeista e cosmopolita. I ragazzi oggi hanno bisogno soprattutto di vicinanza, ascolto e fiducia, che nascono dall’amore. Ogni vero educatore deve donare qualcosa di sé e soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare egoismi e diventare a loro volta capaci di autentico amore”. L’Istituto Teresa Spinelli si trova a Roma in Piazza Mastai 16, nel cuore di Trastevere. Fondato oltre 140 anni fa e gestito dalle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria, l’istituto è intitolato a Suor Maria Teresa Spinelli (nata a Roma nel 1789) e offre percorsi educativi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.