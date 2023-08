programma 2023 di miglioramento dell’accesso all’acqua potabile promosso in Benin (Africa Occidentale) dal Gmm “Un pozzo per la vita”. Uno si trova ad Adjiman, villaggio di circa mille abitanti sperduto nella foresta. Nella Sono stati completati i primi pozzi delpotabile promosso in Benin (Africa Occidentale) dal Gmm “Un pozzo per la vita”. Uno si trova ad Adjiman, villaggio di circa. Nella diocesi di Djogou, nel Nord del Paese. Un altro è ad Adakpane, dove vivono circa 500 persone di etnia Peulh, nella diocesi di N’dali, sempre nel Nord del Benin. Sono due delle quattro perforazioni per l’acqua potabile (“forage“) comprese nel progetto interamente finanziato da un benefattore dell’organizzazione di volontariato di Merano fondata da Alpidio Balbo. L’acqua per rinascere

Acqua per rinascere