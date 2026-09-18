Il Malawi come laboratorio per i formatori dei seminari minori e maggiori. Le Pontificie Opere Missionarie (POM) collaborano con il Segretariato Internazionale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo (POSPA). Il risultato è un corso di formazione per i formatori dei seminari minori e maggiori del Paese. L’iniziativa, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, mira a rafforzare le conoscenze e lo spirito missionario. Oltreché la competenza pastorale di coloro ai quali è affidata la formazione dei futuri sacerdoti, come richiesto dai documenti del Magistero, in modo particolare la “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”. Il corso di formazione è ospitato dal Seminario Maggiore di San Pietro, nella diocesi di Zomba. Il tema: “Formatori dei seminaristi: uno in Cristo, uniti nella missione, nel ministero della formazione”. Padre Guy Bognon, segretario generale della POSPA è arrivato in Malawi assieme a don Alessandro Brandi, officiale nella medesima Opera. Avranno così l’opportunità di prendere parte alle celebrazioni per i 125 anni dall’inizio della missione cattolica in Malawi. La celebrazione eucaristica, presieduta da Thomas Luke Msusa, arcivescovo di Blantyre e presidente dei seminari in Malawi, sha aperto ufficialmente il corso formativo.

Formazione in Malawi

Durante i cinque giorni del corso, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire, riflettere e confrontarsi su più tematiche. In particolare sessioni specifiche sulla necessità della formazione permanente dei formatori. Una presentazione generale della “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”. La dimensione istituzionale della formazione e il ruolo della comunità educativa. La missione e l’identità del formatore. L’itinerario della formazione sacerdotale in seminario. La tutela dei minori e delle persone vulnerabili e la sua integrazione nei percorsi di formazione seminaristica. La dimensione spirituale della formazione e l’accompagnamento spirituale. La formazione umana. Spazio è stato riservato anche alla presentazione delle Pontificie Opere Missionarie e della loro storia, con una parte più pratica sui sussidi delle Pom. Una articolare attenzione alla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo. L’iniziativa riflette l’impegno delle Pom nel sostenere la formazione integrale dei futuri sacerdoti. Rafforza il legame tra la Chiesa in Malawi e il segretariato internazionale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo nella promozione del discepolato missionario e della formazione sacerdotale. Il corso mira altresì ad approfondire l’identità missionaria dei formatori dei seminari. A migliorare la qualità della formazione sacerdotale in Malawi. E a favorire una più stretta collaborazione tra la Chiesa locale e la Chiesa universale nella preparazione di futuri sacerdoti radicati in Cristo e impegnati nel mandato missionario della Chiesa.