Video choc: cane legato e trascinato da un'auto

Il fatto sull'ex statale 16 nella provincia Barletta-Andria-Trani. L'animale vivo per miracolo

nnesimo atto di crudeltà (volontario o non?) nei confronti di un animale. Un video girato sull'ex statale 16 nei pressi di Boccadoro, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, ha filmato un'auto che trascina un cane legato con il guinzaglio dentro al bagagliaio posteriore. Non è ancora stato chiarito se si tratta di un atto volontario o di un tragico errore. Il cane è vivo per miracolo. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha promesso che denuncerà il proprietario dell’auto.

Il fatto

L'auto è stata notata mentre procedeva a bassa velocità. Due ragazzi hanno notato la terribile scena e hanno seguito la vettura chiedendo di fermarsi. L'eslamazione dei proprietari del cane li ha fatti apparire sorpresi dall'accaduto e si sarebbero difesi parlando di un errore. "Il cane di Barletta legato ieri alla macchina sembrerebbe vivo. E il presunto proprietario invece di chiedere scusa, minaccia la testimone che ha fatto il video, augura la morte e dice che stiamo facendo un casino per nulla. Un signore!", lo dichiara su Facebook Enrico Rizzi, presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus. Rizzi ha pubblicato il video del cane con il padrone che se la prende con la donna che ha filmato tutto. "Secondo la tesi di questo genio - scrive Rizzi - il cane si sarebbe chiuso nel vano posteriore da solo e legato, poi lo sportellone si sarebbe accidentalmente aperto e sarebbe scivolato rimanendo incastrato con lo sportellone che una volta aperto, si sarebbe magicamente richiuso da solo e lasciando quindi il cane incastrato. Il tutto, mentre due persone a bordo (guidatore e passeggero) non si sarebbero mai accorti di nulla. Questo simpatico personaggio è convinto di vivere su Giove o su Marte e di poter prendere in giro l'Italia, facendo tutti fessi. E' chiaro che il cane è stato legato da qualcuno. Non sono certo io a dire chi è stato, ma dovrà stabilirlo la Magistratura. Detto ciò, pur se fosse come dice il personaggio, questa gente non è all'altezza di gestire un animale, salvato miracolosamente grazie alla ragazza che ha fatto fermare l'auto". Rizzi ha dunque annunciato una denuncia ai Carabinieri.

Qui è possibile vedere il filmato del cane trascinato dall'auto

