I genitori vanno a fare la spesa e lasciano il bimbo di 12 mesi in auto

Forse non sapevano che in Italia c’è anche una legge contro l’abbandono dei bambini in auto. Hanno lasciato il loro bimbo di 12 mesi chiuso in auto e sono andati a fare la spesa. È accaduto a Cagliari nei parcheggi del centro commerciale di Santa Gilla. Protagonisti due turisti francesi di circa 40 anni, che saranno denunciati per abbandono di minore.

Il bimbo sta bene: i genitori avevano lasciato il finestrino aperto e, soprattutto, la giornata non è caldissima come quelle dei giorni scorsi. L’episodio è avvenuto poco prima delle 11. Padre e madre hanno raggiunto il parcheggio del centro commerciale, hanno lasciato in auto il bimbo, premurandosi solo di aprire il finestrino e di coprire la culla con un parasole, poi sono andati a fare la spesa.

Una persona che passava vicino ha sentito piangere il piccolo, si è avvicinata e ha subito chiamato il 113. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante e un’ambulanza del 118. I medici hanno visitato il bambino, mentre gli agenti hanno fatto chiamare con i megafoni i genitori. I due saranno denunciati.

