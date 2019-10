SABATO 19 OTTOBRE 2019, 00:04, IN TERRIS

Trasforma l'auto in una volante per evitare il traffico: fermato

L'uomo s'era vantato dell'escamotage su un forum di automobili ed è stato segnalato

MARCO GRIECO

U

n'auto trasformata in volante della polizia. È la soluzione "ingegnosa" adottata da un creativo automobilista di 33 anni residente nel barese, che ha apposto un sistema luminoso simile a quello della polizia sulla sua vettura per dribblare le auto nel traffico stradale. L'uomo se ne sarebbe vantato su un forum automobilistico ed è così che è stato intercettato dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che ha poi messo al corrente il Compartimento Polizia Stradale per la Puglia di Bari.

Il trucco

L'uomo aveva installato nella sua auto due dispositivi a led intermittenti a luce blu che entravano in funzione con un microinterruttore. Subito è scattato il sequestro del veicolo e la denuncia per possesso di segni distintivi della polizia: essere proprietari di un'autovettura dotata di dispositivi è reato. Inoltre, c'è l'aggravante che l'escamotage avrebbe messo in pericolo anche i conducenti su strada, allertati dall'emergenza improvvisa. Per ora, l'uomo dovrà andare a piedi: un paradosso per chi pensava di correre come una volante a sirene spiegate.