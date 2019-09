MARTEDÌ 03 SETTEMBRE 2019, 00:04, IN TERRIS



FOLLIE SOCIAL

"Samara Challange", l'ignobile "scherzo" a tinte horror

La nuova moda consiste nel vestirsi come la protagonista del film "The Ring" e spaventare i passanti

LORENZO CIPOLLA

S

embra non esserci fine alle nuove folli, ignobili e vergognose tendenze che spingono i ragazzi a comportamenti sempre più sciocchi. L'ultima è ispirata a un film dell'orrore, "The Ring", che ha per protagonista una bambina di nome Samara Morgan dai lunghi capelli neri che le coprono il volto, la pelle di un pallore cadaverico e con indosso un lungo lenzuolo bianco. Chi vi parte prende deve vestirsi come lei e andare in giro di sera o di notte a spaventare le persone anche inseguendole con il mano un coltello che dovrebbe essere finto, farsi filmare e pubblicare il video sui social.

Reazioni violente

Ma la fame di like in Rete rischia anche in questo caso di mettere nei guai gli autori dello scherzo, più volte infatti la reazione delle vittime della challange è stata a suon di calci e pugni. Si sono già registrati diversi episodi di questo gioco, prima in Sicilia, poi in Calabria, Campania, fino a Roma. A Napoli un anziano si è sentito male per lo spavento, mentre a Ponticelli e Scampia il malcapitato autore dello scherzo è stata inseguito da gruppi di ragazzi in motorino che non devono aver apprezzato il suo gioco e hanno lanciato oggetti. A Gragnano una ragazzina è stata inseguita e picchiata dalla folla.

Samara a Roma

Anche nella Capitalo il gioco ha portato a reazioni sopra le righe. Dopo diverse "apparizioni" della bambina di "The Ring" a Centocelle, Pigneto, San Lorenzo, Casal Bruciato e zona est di Roma, qualcuno ha risposto con la violenza. A Parco Meda, nel IV Municipio di Roma, i presenti l'hanno rincorsa, mentre a San Basilio alcuni ragazzi hanno sferrato dei calci. Purtroppo a una mania stupida, spesso seguono comportamenti stupidi.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it