Roma, disabile 12enne aggredita in diretta social dal branco

Un fatto particolarmente grave è avvenuto a Roma, riportato da La Stampa stamani. L’episodio si è verificato i primi di aprile, ma solo in questi giorni la vicenda è emersa per via della denuncia, presentata dai genitori della vittima, come riporta il Messaggero.

Una ragazzina di 12 anni con disabilità sarebbe stata aggredita da tre ragazze più grandi, ma sempre minorenni, in un parco pubblico di Roma nord, ricoprendola di lividi e graffi con pugni e calci. Il fatto sarebbe stato postato in diretta su Instagram, ottenendo like e condivisioni in poco tempo. La giovane vittima è stata ricoverata in ospedale per un trauma cranico riportato in seguito all’aggressione, con una prognosi di 21 giorni.

Il fatto, di una violenza efferata e gratuita è così commentato dagli operatori che si occupano di minori alla Comunità Papa Giovanni XXIII: si tratta del «l’ennesimo bersaglio innocente di una spietata violenza che trasforma la disabilità in fragilità da umiliare per attirare attenzione e “like” in rete».