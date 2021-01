Banale errore di manovra e il peschereccio affonda a Cesenatico

Un errore di manovra in mare ha causato un incidente che ha coinvolto la vongolara "Emilia" presso il molo Levante di Cesenatico

Un errore di manovra in mare ha causato un incidente che ha coinvolto la vongolara “Emilia” intorno alle 7 del 21 gennaio a Cesenatico, vicino alle scogliere del molo di Levante.

Nel rientrare da una battuta di pesca, il comandante – probabilmente a causa di un po’ nebbia o per una banale distrazione – non è riuscito a entrare nel porto canale ma è finito in acque poco profonde vicino alle scogliere. L’urto è stato violento.

Ciò nonostante, non ci sono state conseguenze per i due marinai a bordo, ma l’imbarcazione è naufragata a due passi dalla riva. Sono intervenuti i militari della Guardia costiera e anche gli uomini di Radio soccorso Cesenatico – Protezione civile che hanno evitato il pericolo di inquinamento causato da un possibile sversamento di idrocarburi presenti nell’imbarcazione. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma per un piccolo errore i marinai – e l’ambiente – hanno rischiato grosso!

Qui sotto, il video con la vongolara affondata pubblicato da Corriere Cesenatico.

