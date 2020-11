Ecco come è finito il viaggio della nave cargo “Mentari Crystal”

Una manovra errata ha fatto cadere in mare centinaia di container da una nave cargo decisamente mal organizzata. L’incidente è avvenuto domenica 15 novembre, ma il video dell’incidente è diventato virale solo nelle scorse ore.

Il container (in italiano anche “contenitore”) è un’attrezzatura specifica usata per i trasporti, in special modo del trasporto intermodale. Si tratta di un parallelepipedo in metallo dalle misure standard adatto per essere utilizzato nei vari tipi di trasporto di merci via mare o via gomma. Le navi portacontainer ne trasportano centinaia per volta.

L’incidente

La nave cargo “Mentari Crystal” ha perso buona parte del carico mentre era intenta nelle operazioni di scarico dei container al molo del terminal Teluk Lamong di Surabaya, East Java, in Indonesia. L’incidente, non dovuto al maltempo, ha causato la caduta in mare di parte dei 137 container e il danneggiamento di molti altri. Alcuni sono stati poi recuperati dalle autorità locali. Altri, invece, sono andati persi con l’intero carico. Per fortuna, nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma la causa più probabile è il carico instabile: le operazioni di fissaggio dei container non sono state condotte con i giusti criteri. Ecco, nel video, le conseguenze del disastro.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.