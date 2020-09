Monopattini e sicurezza stradale: un binomio possibile?

“Ci rivolgiamo insieme ai cittadini, Comune e operatori, per ricordare ai cittadini che il monopattino non è giocattolo ma va usato secondo le regole – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, come riportato da tg24.sky.it -. A Milano abbiamo quasi 6 mila monopattini, un numero adeguato per la città e stiamo implementando le infrastrutture perché ci sia un utilizzo sicuro“.

Numeri impressionanti

L’assessore alla mobilità è intervenuto in seguito alla pubblicazione dei dati che riguardano gli incidenti in monopattino. Dal primo giugno ad oggi a Milano, secondi i dati Areu, si sono verificati 130 incidenti stradali in monopattino, nelle ultime 48 ore sono 8 i casi.

L’ultimo caso riguarda un uomo di 34 anni che a bordo del suo monopattino elettrico si è scontrato contro una vettura, nei pressi della Stazione Centrale. Il 34enne è andato a sbattere contro il parabrezza dell’auto ed è stato soccorso dal 118 che lo ha al Niguarda: è intubato, ha riportato un trauma cranico ed è in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo percorreva transitava sul suo monopattino senza casco quando improvvisamente ha perso il controllo per cause ancora da accertare e ha sbandato a sinistra, andando a sbattere contro un’auto.

L’invio degli steward

Per controllare che chi utilizza un monopattino rispetti le regole del codice stradale, l’amministrazione comunale di Milano ha deciso di inviare degli addetti alla sicurezza. Sette steward – che hanno preso servizio l’11 settembre e proseguiranno il loro lavoro fino al 24 settembre – pattuglieranno le strade della città, fermando quanti non rispettano il codice e spiegando loro il regolamento di circolazione.

Le infrazioni rilevate nei primi tre giorni di attività

Nei primi tre giorni di attività, dall’11 al 14 settembre, sono state rilevate 420 infrazioni e segnalazioni. Principalmente si tratta di trasporto dei passeggeri, con il monopattino utilizzato da due persone, di guida su marciapiede e parcheggio irregolare. I report sui comportamenti degli utenti vengono poi inviati alle società di noleggio che, in certi casi, possono anche stabilire la sospensione momentanea dell’account, un richiamo formale o la segnalazione alla Polizia Locale in caso di grave inosservanza.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com