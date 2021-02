Un anno di ritardi inaccettabili in una regione che non ha neanche un Centro Covid

Una morte che si poteva evitare. A un anno dall’inizio della pandemia, il Molise non ha un ospedale “Covid”, attrezzato con i dispositivi e le misure di sicurezza atti a curare e contemporaneamente contenere il contagio.

E così nella giornata del 7 Febbraio un uomo di 38 anni, di nazionalità albanese, è morto dopo il ricovero in Medicina di Urgenza a Termoli in attesa di un posto in terapia intensiva, che purtroppo non è mai arrivato. L’uomo (che lascia la compagna 25enne e due figli) non avrebbe avuto altre patologie, ma solo un aggravarsi progressivo dei sintomi da Sars-Cov-2.

La notizia ha fatto scalpore, innescando una serie di polemiche anche tra le istituzioni.

Mentre si attende di capire, anche con la flash survay avviata dal Ministero della Salute nelle varie regioni, se ci possano essere anche in Molise casi di variante inglese del Covid che pare essere più aggressiva e contagiosa.

Un anno per aprire un ospedale Covid

A distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ancora il Molise non ha un Centro Covid. I pazienti più gravi vengono trasportati in elicottero in altre regioni.

Dopo l’ultimo grave episodio, i sindaci del Basso Molise hanno incontrato in videoconferenza il presidente della Regione, Donato Toma. La richiesta immediata ed urgente è stata quella di posti letto. E’ infatti impellente togliere pressione ai due ospedali che stanno accogliendo i pazienti contagiati dal Covid-19. Si tratta del Cardarelli di Campobasso (dove non sono più possibili ricoveri e che ieri ha trasferito un paziente in Toscana attivando la rete Cross) e il San Timoteo di Termoli. In quest’ultimo è stato chiuso il reparto di Urologia e spostato il personale medico ed infermieristico per far posto ai pazienti Covid. Un ospedale che nella prima fase della pandemia non era stato adibito a ospedale Covid e risulta quindi privo di attrezzature e spazi adatti.

Dopo un anno di “braccio di ferro” tra istituzioni, tra maggioranza e opposizioni in consiglio regionale, il Molise ha presentato un piano emergenziale al Ministero della Salute.

Dalla prima ondata del Covid il Molise era stato risparmiato; la disorganizzazione del sistema sanitario regionale e le responsabilità della politica ora rischiano di far pagare un conto altissimo ai cittadini molisani.

