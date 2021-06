Istigavano alla violenza: tra gli indagati anche “Miss Hitler”

C'è anche Miss Hitler tra i 12 indagati per associazione a delinquere finalizzata alla propaganda e all'istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa

C’è anche una donna tra i dodici indagati dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato oggi i carabinieri del Ros ad effettuare una serie di perquisizioni in tutta Italia. Si tratta di Francesca Rizzi che nel 2019 partecipò e vinse il concorso “Miss Hitler” svolto sul social network Vk.

La donna, raggiunta come gli altri dal provvedimento dell’obbligo presentazione all’autorità giudiziaria, fa parte del gruppo antisemita “Ordine Ario Romano” a cui i pm di Roma, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa.

Rizzi, secondo l’accusa, aveva cercato contatti con il gruppo estremista portoghese ‘Nova Ordem Social‘. Degli indagati, sei vivono nel Lazio (4 a Roma), tre in Sardegna, uno in Calabria, uno in Abruzzo e uno in Lombardia.

Le indagini partite nel 2009

L’accusa ipotizzata nei confronti dei 12 indagati è di associazione finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa. Le indagini sono partite nel 2009 e hanno portato alla scoperta del gruppo ‘Ordine ario romano’ che – grazie alla community Vk, uno dei social più utilizzati in Russia – diffondeva post con contenuti razzisti e tesi complottiste.

L’attentato alla Nato

Collegato a Ordine ario romano’ c’era poi il gruppo whatsapp chiamato “Judenfreie Liga (Oar)” dal quale gli indagati istigavano a compiere azioni violente contro ebrei ed extracomunitari.

E sempre su questo gruppo si era iniziata a pianificare un attentato contro una struttura della Nato, con ordigni confezionati in maniera artigianale anche grazie alla collaborazione di altri gruppi simili che operavano in Portogallo. Oltre alle misure, eseguite a Roma, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Latina, L’Aquila, Milano e Sassari, sono scattate una serie di perquisizioni in diverse città italiane.

Il professore anti Mattarella

Dalle indagini è emerso che i dodici hanno avuti rapporti “via social” anche con Marco Gervasoni, il professore universitario indagato in un’altra indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il professore universitario di 53 anni, è risultato essere in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte (simile a Facebook).

Il professore, nato a Roma, insegna all’Università del Molise. Tra gli indagati dello scorso 11 maggio per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere – 11 in tutto compreso il professore – figuravano anche un pensionato, un ottico, due giornalisti di testate online, l’impiegato amministrativo di un ospedale di Roma e uno studente. Dagli accertamenti è poi emerso che tre di loro gravitavano in ambienti di estrema destra e a vocazione sovranista.

