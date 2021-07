Maltempo, Coldiretti: “L’estate 2021 è la peggiore dell’ultimo decennio”

Dall’inizio dei questa estate in Italia si sono già verificati 517 eventi climatici estremi tra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore. Sono più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

A rilevarlo è Coldiretti con un’analisi sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha drammaticamente colpito il nord Europa fra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania con effetti devastanti.

Maltempo, Coldiretti: dall’inizio dell’estate in Italia si sono verificati 517 eventi estremi, più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso tra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore — Coldiretti (@coldiretti) July 19, 2021

Coldiretti: “Estate 2021 peggiore dell’ultimo decennio”

In Italia – specifica Coldiretti – è allerta per rischio temporali in tutto il Sud Italia: in Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Coldiretti aggiunge che “l’estate 2021 in Italia è la peggiore dell’ultimo decennio per quanto riguarda i cambiamenti climatici con il ripetersi di eventi estremi costato all’agricoltura nazionale oltre 14 miliardi di euro tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.

L’organizzazione rileva inoltre che “dopo un mese di giugno che si classifica come il secondo più caldo mai registrato con una temperatura superiore di 1,5 gradi alla media storica sulla base dei dati Copernicus, si conferma la tendenza al surriscaldamento in Europa”.

Coldiretti evidenzia che “il moltiplicarsi di eventi estremi ha pesanti effetti sulla vita delle persone ma anche sulle attività produttive come l’agricoltura e sulla tenuta dei territori con l’aggravarsi del rischio idrogeologico”.

Il cambiamento climatico – conclude Coldiretti – si abbatte infatti su un territorio reso sempre più fragile dalla cementificazione che in Italia, nonostante la pandemia, nel 2020 è avanzata ad un ritmo di 2 metri quadrati al secondo con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni con 7 milioni gli italiani che vivono in una situazione di incertezza“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.