"Cercasi pregiudicato per riscuotere crediti in Sicilia"

ota officina di prestazioni sportive del centro Italia cerca individuo serio e risoluto, possibilmente pregiudicato, per riscossione credito a Gangi". E' questo il singolare e scioccante annuncio che è stato pubblicato sul sito online Subito.it da parte del proprietario di un officina toscana, deideroso di rientrare in possesso di una somma di denaro da parte del suo debitore siciliano.

Secondo quanto si è appreso, tutto sarebbe iniziato quando il cliente siciliano non ha saldato il credito di un lavoro effettuato dalla società con sede in provincia di Grosseto. A far discutere è la ricerca di un esattore "possibilmente pregiudicato". Come riportato dalle pagine online di Repubblica, il meccanico di Sorano si sarebbe giustificato sottolineando che per ogni mestiere ci vuole la "persona giusta. non ci posso mica mandare un ragazzo, una donna, un ragioniere o un impiegato. Ci deve andare una persona adatta che incuta tiore e si faccia rispettare, mica perché deve fare un'azione violenta".

"Facendo un lavoro particolare è normale avere clienti da tutta Italia, ho provato in altre occasioni simili a rivolgermi agli avvocati, ma l'unico effetto è stata la parcella - ha dichiarato il meccanico toscano, come riportato da Repubblica - Solo quando ho fatto da solo sono riuscito a rientrare in possesso dei miei soldi. Solitamente mi reco di persona ma in questo caso lui abita a 1.200 chilometri e non valeva la pena si spostarsi, così ho deciso di incaricare una persona".