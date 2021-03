Bologna, picchia i poliziotti che vanno ad arrestarlo

Gli agenti erano andati a a casa sua ad arrestarlo, ma lui non l’ha presa bene e ha aggredito la pattuglia, ferendo due poliziotti. È successo ieri pomeriggio a Bologna, in zona Santa Viola. Come riporta Ansa, protagonista del brutto episodio un 37enne di origine serba. Il commissariato di zona era andato dall’uomo a notificare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Quando gli è stato detto dell’arresto, l’uomo è diventato aggressivo: dopo avere sfasciato mobili e suppellettili in casa, ha messo le mani addosso agli agenti, due dei quali sono rimasti feriti. Il suo atteggiamento è proseguito anche durante il trasferimento in questura. Oltre alla precedente accusa, il 37enne è stato arrestato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

