Autocarro percorre a zigzag l’Adriatica seminando il panico – VIDEO

Tragedia sfiorata sulla strada statale 16 Adriatica, all’altezza dell’uscita Maglie-Lecce, dove un autocarro ha iniziato a procedere a zigzag. L’episodio dell’assurdo comportamento del conducente del camion sulla strada risale allo scorso settembre, ma le immagini video sono state rese pubbliche solo nelle scorse ore.

Nel video – ripreso dalla Dash Cam fissata sull’autovettura della Protezione Civile Salento – si nota un mezzo pesante che procede a zigzag per qualche chilometro nel tratto di statale a ridosso dell’entrata in città. Nello specifico, la traiettoria spericolata ha messo a rischio la vita di tutti seminando il panico fra i viaggiatori.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quella del camionista è stata una manovra pericolosissima, al limite dell’arresto nonché una condotta spericolata e arrogante rischiosissima per sé e per gli automobilisti presenti in quel momento sulla statale. Fortunatamente, la tragedia è stata evitata, forse perché l’orario non era di punta e la strada era semi vuota.

Qui sotto, il video ripreso dalle telecamere della Protezione Civile.

