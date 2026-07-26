Vacanze dopo l’intervento al glaucoma: i consigli degli oculisti

L’estate non è incompatibile con la chirurgia del glaucoma, ma richiede alcune precauzioni per proteggere gli occhi e favorire una corretta guarigione. Gli specialisti raccomandano di evitare gli occhialini da nuoto tradizionali, preferendo le mascherine che non esercitano pressione sul bulbo oculare, e di difendersi dai raggi solari con cappellini e occhiali dotati di protezione UV. Piccoli accorgimenti che consentono di vivere le vacanze in sicurezza senza rinunciare al mare o alla piscina.
Fonte Ansa