Una biobanca per studiare i tumori: modelli 3D di organi per sviluppare nuove terapie

Oltre cinquecento modelli 3D di organi umani per studiare i punti deboli dei tumori e permettere lo sviluppo di nuove terapie. E’ la biobanca del progetto Human Cancer Model Initiative, a cui ha partecipato anche l’Università di Verona, che dal 2017 ha realizzato degli organoidi che rispettano le caratteristiche genetiche della biologia dei tumori, come quelli di pancreas, polmone e colon-retto.

La biobanca

Sta prendendo forma una biobanca di organoidi che aiuterà a individuare i punti deboli dei tumori: questi modelli 3D degli organi umani, infatti, rispecchiano in maniera abbastanza fedele la biologia del tumore, offrendo ai ricercatori uno strumento fondamentale per accelerare la scoperta e lo sviluppo di terapie, anche personalizzate. Ora, un vasto studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature mostra che il progetto, chiamato Human Cancer Model Initiative, è arrivato a includere 522 organoidi relativi a un’ampia gamma di forme di cancro, compresi anche 153 modelli di tumori rari e 71 ottenuti da pazienti di origine non europea.

I partecipanti allo studio

Lo studio, al quale ha partecipato anche l’Università di Verona, è guidato dal britannico Wellcome Sanger Institute, con il Cold Spring Harbor Laboratory Cancer Center, la Columbia University di Irving, l’Università della California a Los Angeles e il Broad Institute e National Cancer Institute statunitense.

I campioni

A partire dal 2017, anno di avvio del progetto, i ricercatori hanno analizzato i campioni di tumore donati da migliaia di pazienti, riuscendo così a ottenere in laboratorio organoidi 3D di una molte forme di cancro, come quelli di pancreas, mammella, polmone e colon-retto. Il risultato ha permesso anche di colmare una lacuna significativa nella salute femminile, poiché sono stati sviluppati diversi organoidi di tumore dell’endometrio e dell’ovaio, inclusi alcuni tipi rari e quindi sottorappresentati.

La mappatura genetica

La ricerca ha permesso, inoltre, di ottenere una mappa dei geni da cui i tumori dipendono per sopravvivere. In questo modo, i ricercatori sono riusciti a individuare dei collegamenti tra queste informazioni genetiche e alcune caratteristiche specifiche dei tumori. I dati ottenuti dimostrano che gli organoidi rispecchiano fedelmente le caratteristiche genetiche dei tumori originali, confermando la loro validità come modello affidabile per la ricerca scientifica.

Fonte Ansa