Udito, al Policlinico di Modena il primo impianto cocleare robot-assistito

Una nuova frontiera nella chirurgia dell’udito arriva dal Policlinico di Modena, dove è stata sperimentata con successo una procedura di impianto cocleare robot-assistita. La tecnologia consente di guidare con elevatissima precisione l’inserimento degli elettrodi, riducendo il rischio di danneggiare le delicate strutture dell’orecchio interno e favorendo la conservazione dell’eventuale udito residuo. Un risultato che apre nuove prospettive per il trattamento delle forme più gravi di sordità e per lo sviluppo di tecniche chirurgiche sempre più personalizzate.

La nuova procedura

Al Policlinico di Modena è stata testata, per la prima volta, con successo, una nuova procedura di impianto cocleare, dispositivo elettronico per ripristinare l’udito in persone con sordità grave, robot-assistito, grazie all’impiego di una tecnologia che consente un’elevatissima precisione durante l’inserimento dell’impianto e una maggiore tutela delle delicate strutture dell’orecchio interno.

Le dichiarazioni

“Il successo di questi primi test, eseguiti su pazienti con specifiche condizioni cliniche, apre interessanti prospettive di ricerca su nuove procedure chirurgiche che potranno svilupparsi nei prossimi anni affiancando le attuali metodiche standard già offerte da Centro modenese”, spiega l’azienda ospedaliera universitaria, da tempo punto di riferimento nazionale per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione delle patologie uditive più complesse.

La riabilitazione uditiva

Il servizio di Audiologia, in collaborazione con la Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, segue ogni anno pazienti provenienti da tutta Italia, erogando circa 20.000 prestazioni audiologiche. L’attività è rivolta in particolare alla riabilitazione uditiva di bambini e adulti attraverso protesi acustiche e impianti cocleari, oltre al trattamento di rare patologie della base cranica laterale e di malformazioni cocleari. Per molti pazienti affetti da sordità grave o profonda, l’impianto cocleare costituisce l’unica possibilità di recuperare la percezione dei suoni. Gli interventi sono stati eseguiti dall’équipe di Otorinolaringoiatria, con la partecipazione del direttore, professor Daniele Marchioni, e del professor Davide Soloperto. Grazie alla chirurgia robot-assistita e a una pianificazione preoperatoria personalizzata, l’array elettrodico – il sottile fascio di elettrodi che stimola le diverse aree della coclea deputate alla percezione sonora – è stato inserito in modo preciso e atraumatico, con l’obiettivo di preservare al massimo le strutture cocleari e l’eventuale udito residuo. Il decorso postoperatorio è stato regolare per tutti i pazienti, senza complicanze, consentendo la dimissione in ottime condizioni generali.

Fonte Ansa