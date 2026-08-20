Tumori, la nuova frontiera della ricerca passa dagli organoidi

La ricerca sul cancro compie un nuovo passo avanti grazie agli organoidi, modelli tridimensionali ottenuti da campioni tumorali che riproducono fedelmente molte caratteristiche dei tumori originali. La Human Cancer Model Initiative ha già raccolto 522 organoidi di diverse forme di cancro, inclusi 153 tumori rari. La biobanca offre così alla comunità scientifica uno strumento prezioso per comprendere i meccanismi di sopravvivenza delle cellule tumorali, individuare nuovi bersagli terapeutici e accelerare lo sviluppo di cure sempre più mirate e personalizzate.

La ricerca

Sta prendendo forma una biobanca di organoidi che aiuterà a individuare i punti deboli dei tumori: questi modelli 3D rispecchiano in maniera abbastanza fedele la biologia del tumore, offrendo ai ricercatori uno strumento fondamentale per accelerare la scoperta e lo sviluppo di terapie, anche personalizzate. Un vasto studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature mostra che il progetto, chiamato Human Cancer Model Initiative, è arrivato a includere 522 organoidi relativi a un’ampia gamma di forme di tumore, compresi anche 153 modelli di tumori rari e 71 ottenuti da pazienti di origine non europea. Lo studio, al quale ha partecipato anche l’Università di Verona, è guidato da Wellcome Sanger Institute britannico, Cold Spring Harbor Laboratory Cancer Center, Columbia University di Irving, Università della California a Los Angeles, Broad Institute e National Cancer Institute statunitense.

Le evidenze emerse

A partire dal 2017, anno di avvio del progetto, i ricercatori hanno analizzato i campioni di tumore donati da migliaia di pazienti, riuscendo così a ottenere in laboratorio organoidi 3D di una vasta gamma di forme di cancro, come quello del pancreas, della mammella, del polmone e del colon-retto. Il lavoro ha permesso anche di colmare una lacuna significativa nella salute femminile, poiché sono stati sviluppati diversi organoidi di tumore dell’endometrio e dell’ovaio, inclusi alcuni tipi rari e quindi sottorappresentati. La ricerca ha permesso, inoltre, di ottenere una mappa dei geni da cui i tumori dipendono per sopravvivere. In questo modo, i ricercatori sono riusciti a individuare dei collegamenti tra queste informazioni genetiche e alcune caratteristiche specifiche dei tumori. I dati ottenuti dimostrano che gli organoidi rispecchiano fedelmente le caratteristiche genetiche dei tumori originali, confermando la loro validità come modello affidabile per la ricerca scientifica.

Fonte Ansa