Tumore al seno, Locatelli: “Investire sempre di più sulla prevenzione”

La prevenzione, la diagnosi precoce e il sostegno alle donne durante il percorso di cura sono al centro del messaggio di Alessandra Locatelli. Il ministro per le Disabilità richiama anche il valore delle associazioni e dei volontari, capaci di offrire ascolto e vicinanza nella quotidianità.

Il messaggio di Alessandra Locatelli

“Oggi è la Giornata Internazionale contro il cancro al seno, sono milioni le donne nel mondo che ricevono questa diagnosi. Dobbiamo investire sempre di più sulla prevenzione e i controlli perché sono passaggi fondamentali per ricevere una diagnosi precoce“. Lo afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

“Ricevere la diagnosi e affrontare il percorso di cura – aggiunge – cambia totalmente la vita della donna, cambia dal punto di vista della vita quotidiana, delle abitudini, della trasformazione che dentro e fuori se stesse si è costrette ad affrontare. Oltre ai medici, a tutto il personale sanitario e a chi accompagna questo percorso sanitario e psicologico, voglio ringraziare le associazioni e i volontari che diventano un prezioso punto di riferimento e offrono ascolto, sostegno e vicinanza ma anche la possibilità di svolgere attività sportive, ricreative e di poter ricostruire insieme una vita che non è mai perduta”.

Fonte Ansa