Benessere

Tempi lunghi e motivi economici: un italiano su 10 rinuncia alle cure

Il ministero della Salute registra che il 9,8% degli italiani rinuncia alle prestazioni sanitarie: i numeri più alti nel Centro-Sud e nelle isole

Di redazione
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In Italia quasi una persona su dieci sceglie di rinunciare a una prestazione sanitaria per difficoltà di accesso ai servizi o per motivi economici. Lo registra il ministero della Salute nella relazione sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Le Regioni del Centro-Sud e le isole soffrono particolarmente di questo problema, in Sardegna la quota di chi rinuncia alle cure arriva al 16%, seguita dall’Abruzzo (12,2%). I numeri migliori invece nelle Province autonome di Bolzano e Trento e in Veneto.

La media nazionale

La rinuncia alle prestazioni sanitarie per motivi economici o per difficoltà di accesso ai servizi, comprese le liste d’attesa troppo lunghe, raggiunge il 9,8% a livello nazionale, con forti differenze territoriali e con le Regioni del Centro-Sud non raggiungono la soglia di sufficienza prevista per questo parametro.

I dati

Il dato più elevato si registra in Sardegna, dove la quota di cittadini che rinuncia alle cure arriva al 16%. Seguono Abruzzo (12,2%), Lazio (11,6%), Umbria, Basilicata e Calabria (11,3%), Puglia (11,1%), Molise (10,6%), Marche (10,2%), Campania e Sicilia (10,1%). Dalla relazione del ministero della Salute sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso il Nuovo sistema di garanzia relativo al 2024 emerge, quindi, un divario significativo rispetto all’indicatore, di recente introdotto. Da questo punto di vista le regioni migliori, ovvero quello con i valori più bassi di rinuncia alle cure, osservano invece nella Provincia autonoma di Bolzano (5,3%), nella Provincia autonoma di Trento (7,1%) e in Veneto (7,2%).

Livelli essenziali di assistenza

Il dato sulla rinuncia alle cure è un elemento importante nella valutazione dell’effettiva garanzia dei Lea: non è sufficiente, infatti, che il Servizio sanitario nazionale sia in grado di erogare le prestazioni previste, ma è necessario che i cittadini possano realmente usufruirne nei tempi e nelle condizioni di bisogno.

Fonte Ansa

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