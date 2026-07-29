Stress da caldo prolungato: i consigli degli esperti per gli anziani

Le recenti e prolungate ondate di calore stanno mettendo a dura prova la salute della popolazione, evidenziando vulnerabilità fisiche e sociali sempre più marcate. Sebbene i giovani non siano del tutto immuni agli effetti dello stress termico, sono soprattutto gli anziani a pagare il prezzo più alto: la difficoltà nel disperdere il calore e la ridotta sensazione di sete aumentano infatti il rischio di disidratazione e il peggioramento delle patologie croniche. In un contesto in cui il caldo persiste anche di notte, impedendo il recupero, la protezione dei soggetti fragili diventa una priorità sanitaria e un’urgenza di coesione sociale.

Le conseguenze

Sono soprattutto gli anziani a risentire delle ondate di calore sempre più lunghe e persistenti, con un organismo che fatica a recuperare dallo stress provocato dalle alte temperature. Ma gli effetti del caldo prolungato possono riguardare anche le persone più giovani. È il quadro delineato da Patrizia Mecocci, direttrice della Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e ordinaria di Gerontologia e Geriatria all’Università di Perugia. “Chi è più avanti con l’età – spiega Mecocci – fatica di più a recuperare. Dobbiamo poi considerare che le temperature non si abbassano nemmeno di notte e quindi si dorme male”. Tra le conseguenze del caldo ci sono disidratazione e peggioramento delle patologie croniche. Negli anziani è presente anche – spiega la geriatra – una minore capacità dell’organismo di disperdere il calore mentre si riduce il senso della sete. L’idratazione è quindi particolarmente importante. “Ma sembra che si debba usare solo acqua in bottiglia, mentre va benissimo anche quella del rubinetto – dice la professoressa Mecocci -, l’acqua del sindaco come si diceva una volta”.

L’effetto sociale ed economico

Il problema del caldo persistente non si lega solo all’aspetto sanitario ma anche a quello sociale ed economico “Chi può permettersi un impianto di climatizzazione ha meno difficoltà”, sottolinea Mecocci. Un altro aspetto da non trascurare è la solitudine, che durante i periodi di caldo intenso può accentuare la fragilità degli anziani. “Si perde il contatto con gli altri – osserva – e magari gli anziani sono meno controllati. Per questo è importante creare una rete di protezione sociale, anche con la telefonata di un familiare o di un amico”.

Il caldo persistente

Rispetto al passato, inoltre, il rischio non sarebbe più legato soltanto al cosiddetto “colpo di calore”. È vero che si raggiungevano temperature alte anche allora – sottolinea la geriatra -, ma duravano due o tre giorni. Oggi invece, con il caldo sempre più persistente, c’è il rischio che gli organi del corpo vadano progressivamente fuori uso. Debolezza e giramenti di testa possono inoltre provocare incidenti e cadute”. Un’attenzione particolare va infine riservata agli anziani affetti da demenza. “Vediamo diversi casi nei quali l’agitazione aumenta improvvisamente in modo apparentemente immotivato”, spiega ancora la geriatra. “Anche questo – osserva – può essere un effetto delle alte temperature“.

Fonte Ansa