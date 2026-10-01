Smartphone e social, l’indicazione dei pediatri: no all’uso prima dei 13 anni

L’uso delle tecnologie digitali inizia sempre più presto e, insieme alle opportunità, crescono anche i rischi legati a un rapporto problematico con smartphone, social, videogiochi e strumenti di Intelligenza artificiale. In Italia, i dati mostrano una presenza significativa del digitale già nella fascia 6-10 anni, mentre tra gli adolescenti aumentano i casi di utilizzo problematico. Pediatri e specialisti invitano quindi le famiglie a prestare attenzione ai segnali d’allarme e a stabilire limiti nell’accesso autonomo alle piattaforme digitali.

Videogiochi, social e Intelligenza artificiale

Videogiochi, social e chat. Non solo con gli amici, ma ora anche con l’Intelligenza artificiale. Nei bambini, l’uso problematico della tecnologia, sempre più intrecciato con la paura di essere disconnessi o esclusi, inizia sempre prima. E i pediatri mettono in guardia dall’uso di uno smartphone personale prima dei 13 anni e dall’accesso autonomo ai social almeno fino ai 16. L’indicazione arriva da Stefano Vicari, responsabile dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale Bambino Gesù.

I numeri sull’uso dello smartphone

In Italia, secondo i dati di Save the Children, un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni (33%) usa lo smartphone tutti i giorni. Tra gli 11 e i 13 anni, oltre 3 ragazzi su 5 (62%) hanno almeno un account social. L’uso problematico dei social interessa già a 11 anni circa il 15% dei ragazzi. Notifiche, nuovi contenuti e reazioni ai propri post possono alimentare attese e gratificazioni rapide, spingendo a controllare ripetutamente il cellulare. A questo si aggiungono le nuove insidiose forme di rapporto con l’intelligenza artificiale, con adolescenti che affidano alle chat conversazionali anche problemi personali.

I campanelli d’allarme

La criticità emerge quando non si riesce a interrompere o ridurre l’attività digitale e questa comincia a compromettere sonno, rendimento scolastico e relazioni. Tra i campanelli d’allarme ci sono la ricerca continua del dispositivo, forti reazioni quando non è disponibile e il ritiro dalle altre attività. È a queste problematiche che si rivolge il nuovo ambulatorio dell’Ospedale Bambino Gesù dedicato all’uso problematico di Internet e delle tecnologie digitali, rivolto a bambini e adolescenti.

L’indicazione degli specialisti

“Quando l’uso del digitale diventa difficile da controllare – spiega Vicari – è opportuno chiedere una valutazione specialistica”. Per questo, aggiunge, “consigliamo di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare l’accesso autonomo ai social almeno fino ai 16. Sono indicazioni che possono aiutare le famiglie a proteggere una fase molto delicata dello sviluppo”.

Fonte Ansa