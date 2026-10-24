Smart Hospitals 2027: cinque ospedali italiani tra i primi cento al mondo

La tecnologia e l’innovazione digitale assumono un ruolo sempre più centrale nella sanità, contribuendo a trasformare l’organizzazione degli ospedali e i percorsi di cura. In questo scenario, l’Italia conta 17 strutture nel World’s Best Smart Hospitals 2027, con cinque centri tra i primi cento al mondo.

La classifica degli ospedali più tecnologici

Sono 17 gli ospedali e gli istituti di cura italiani presenti nel World’s Best Smart Hospitals 2027, la classifica dei centri sanitari più avanzati tecnologicamente promossa dalla rivista Newsweek in collaborazione con Statista. Il report ha individuato 410 ospedali in 33 Paesi, selezionati per il livello di innovazione tecnologica e digitale applicata alla sanità. Nelle prime tre posizioni si confermano gli Stati Uniti, con la Mayo Clinic del Minnesota, la Cleveland Clinic di Rochester e il Mount Sinai Hospital di New York.

Cinque strutture italiane tra le prime cento

Tra i primi cento ospedali classificati a livello mondiale figurano cinque strutture italiane: l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (45/mo posto), il Policlinico Gemelli di Roma (51/mo), l’Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato di Milano (67/mo), l’Istituto Humanitas di Rozzano (76/mo) e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (96/mo).

Le strutture oltre il centesimo posto

Altre dodici strutture italiane si collocano oltre il 100/mo posto. Tra queste, il Centro Cardiologico Monzino di Milano (131/mo), il San Camillo Forlanini di Roma (144/mo), l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (146/mo) e il Niguarda di Milano (150/mo).

Gli altri ospedali italiani in classifica

Oltre il 200/mo posto si trovano la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (229/mo), l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (276/mo), il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (304/mo), l’Istituto Gaslini di Genova (312/mo), il Campus Bio-Medico di Roma (313/mo), il Meyer di Firenze (318/mo), Le Molinette della Città della Salute e della scienza di Torino (345/mo) e il Policlinico di Bari (378/mo).

Fonte Ansa