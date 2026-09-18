SLA: il valore della ricerca per battere la malattia e migliorare la vita dei pazienti

In Italia si contano circa seimila persone affette da SLA, una malattia neurodegenerativa progressiva con due o tre nuove diagnosi all’anno ogni centomila abitanti. Per comprendere i meccanismi della patologia e trovare terapie efficaci, la Fondazione AriSla sostiene dal 2008 la ricerca scientifica italiana. Oggi l’obiettivo è anche migliorare la qualità di vita dei pazienti con diagnosi precoci e farmaci innovativi. Oggi, in occasione della Giornata Nazionale alcuni prestigiosi edifici, come Palazzo Chigi e Palazzo Madama, si illumineranno di verde.

Le stime

Si stima che in Italia vi siano circa 6mila persone affette da Sla (Sclerosi laterale amiotrofica), con 2-3 nuove diagnosi ogni 100mila abitanti, che interessano solitamente persone di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Con il fine di comprendere meglio i meccanismi che sottendono questa malattia neurodegenerativa progressiva e di sviluppare terapie efficaci, AriSla, Fondazione italiana di ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica dal 2008 sostiene la ricerca italiana di qualità.

Il valore della ricerca

Oggi la ricerca ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con Sla attraverso metodi che permettono diagnosi più precise e precoci e dispositivi e farmaci che possano migliorare anche le complicanze della malattia. L’importanza della ricerca viene ribadita in occasione della Giornata nazionale della Sla che si celebra il 18 settembre (quella mondiale è il 21 giugno).

La sensibilizzazione

Oggi, in occasione della XIX Giornata Nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), alcuni monumenti e palazzi istituzionali in Italia si illumineranno di verde. Aderisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la facciata principale di Palazzo Chigi sarà illuminata di colore verde dall’imbrunire alle ore 23.59. Anche il Senato aderisce alle iniziative: la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore verde dalle ore 19.45 fino all’alba di sabato 19 settembre.

Fonte Ansa