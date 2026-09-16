L’Italia è ancora, nonostante i lievi miglioramenti, tra i Paesi europei con maggior prevalenza di sovrappeso e obesità infantile. Quest’ultima può provocare un accumulo di danni metabolici e vascolari in età adulta, con il rischio futuro di sviluppare patologie come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione arteriosa precoce, l’infarto del miocardio o diverse forme tumorali. Per prevenire questi problemi di salute o ritardarne le complicanze, gli esperti indicano un sano regime alimentare, la riduzione dei comportamenti sedentari e l’aumento dell’attività fisica regolare. Soprattutto in adolescenza, un periodo decisivo per intervenire: infatti, sette ragazzi su dieci con diabete restano in questa condizione anche da grandi. E’ quanto è emerso al convegno “Linee guida per la gestione del sovrappeso e dell’obesità in età adolescenziale”, promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Associazione medici endocrinologi.

Sette adolescenti su dieci obesi in età adulta

“L’obesità infantile non è una condizione transitoria, ma una patologia cronica che spesso accompagna bambini e adolescenti fino all’età adulta, incrementando sensibilmente il rischio di diabete, malattie cardiovascolari, patologie tumorali e disturbi psicologici”. È quanto emerge al convegno promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Associazione medici endocrinologi (Ame Ets) dal titolo “Linee guida per la gestione del sovrappeso e dell’obesità in età adolescenziale”. “Studi longitudinali – sottolinea il presidente dell’Iss Rocco Bellantone – hanno evidenziato che circa il 55% dei bambini obesi rimane obeso durante l’adolescenza e che oltre il 70% degli adolescenti con obesità continua a esserlo in età adulta”. “Questi numeri – sottolinea Bellantone – non sono semplici dati clinici, ma testimoniano una sfida di sanità pubblica che si vince investendo sulla crescita culturale e sul ruolo strategico del sistema educativo”. Questo fenomeno, definito tracking dell’obesità, è il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, ambientali, comportamentali e socioeconomici.

Adolescenza, una finestra decisiva

“Il dato conferma che l’obesità non va considerata una fase transitoria, dalla quale si possa semplicemente attendere di uscire con la crescita – ricorda Roberto Vettor, direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro per le malattie metaboliche e della nutrizione dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas Research Hospital di Rozzano –. Quando l’obesità compare in età evolutiva, la probabilità che si mantenga nel tempo è elevata e con essa aumenta anche l’esposizione prolungata ai suoi effetti metabolici e alle potenziali complicanze. L’adolescenza rappresenta una finestra decisiva: intervenire precocemente modifica la traiettoria della malattia prima che questa si consolidi nell’età adulta. In altri termini: esiste un continuum di malattia e deve esistere anche un continuum di terapia: la presa in carico deve accompagnare il paziente nelle diverse fasi della vita, adattandosi all’evoluzione della condizione e alla risposta agli interventi”.

Prevenire il rischio futuro

Marco Chianelli, endocrinologo dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, coordinatore della Commissione Obesità di Ame, spiega: “L’obiettivo non è soltanto ottenere una riduzione del peso, ma prevenire o ritardare le complicanze e modificare il più possibile il rischio futuro. Dobbiamo imparare a utilizzare tempestivamente le risorse oggi disponibili per migliorare le prospettive di salute e l’aspettativa di vita contenere la spesa sanitaria correlata alla gestione delle complicanze”.

I dati

Secondo il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute, coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), nel nostro Paese tra i bambini di 8-9 anni la quota di chi è in sovrappeso si attesta oggi intorno al 19%, quella di chi è in condizione di obesità intorno al 10%, con un ulteriore 2,6% di obesità grave. È un dato che, seppur in lieve miglioramento rispetto agli anni scorsi, colloca l’Italia tra i primi Paesi europei per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile. La sorveglianza Hbsc, che segue invece la fascia adolescenziale degli 11, 13, 15 e 17 anni, conferma che il fenomeno accompagna i ragazzi lungo tutto il percorso di crescita.

I rischi per la salute

“L’esposizione prolungata all’eccesso di tessuto adiposo dovuta all’obesità infantile e adolescenziale – sottolinea Marco Silano, direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss – determina un accumulo progressivo di danni metabolici e vascolari che possono manifestarsi pienamente nelle decadi successive della vita”.

Tra le conseguenze più rilevanti vi è l’aumento del rischio di diabete mellito di tipo 2, l’insorgenza precoce di ipertensione arteriosa, dislipidemia e aterosclerosi subclinica. Queste condizioni possono contribuire ad aumentare significativamente, nel corso della vita, il rischio di infarto miocardico, ictus e altre malattie cardiovascolari. L’eccesso di peso è inoltre associato a un aumento del rischio di diverse forme tumorali.

Le strategie di prevenzione

“Le strategie di prevenzione, fondate sulla promozione di una sana alimentazione, sull’attività fisica regolare e sulla riduzione dei comportamenti sedentari, rappresentano investimenti fondamentali per ridurre il carico futuro di diabete, malattie cardiovascolari, tumori e disabilità – prosegue Silano –. Contrastare l’obesità infantile e adolescenziale significa migliorare la salute dell’intero corso di vita, ridurre le disuguaglianze sanitarie e garantire una maggiore sostenibilità dei sistemi sanitari nei decenni futuri”.

Le linee guida

In questo quadro s’inserisce la nuova Linea guida nazionale sulla terapia del sovrappeso e dell’obesità resistenti al trattamento comportamentale negli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, pubblicata il 17 luglio 2026 nel Sistema nazionale Linee Guida dell’Iss.

“La nuova Linea guida definisce un percorso di cura strutturato e basato sulle evidenze – dice Marco Cappa, responsabile dell’Unità di ricerca per le terapie innovative per le endocrinopatie dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù Irccs –. Quando il trattamento comportamentale non è sufficiente, è necessario valutare il singolo paziente e garantire una presa in carico multidisciplinare, attraverso un percorso di cura appropriato e continuativo”.

Fonte Agensir