Servizi igienici sicuri e accessibili: quattro strutture sanitarie su 10 rispettano gli standard

Le strutture sanitarie globali migliorano ma ancora non tutte soddisfano gli standard di base per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari e la loro accessibilità, l’approvvigionamento idrico, la pulizia degli ambienti e la gestione dei rifiuti. I progressi e le carenze sono documentati nel rapporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dell’Unicef “Progressi in materia di acqua, servizi igienico-sanitari, sanificazione, pulizia degli ambienti e gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie 2015–2025”, realizzato attraverso il Programma congiunto di monitoraggio per Water Supply, Sanitation and Hygiene. Il quadro generale mostra come, di fronte a un aumento del numero di Paesi coinvolti nelle stime, passati da 29 a 39, quattro strutture sanitarie su dieci soddisfano i requisiti di un servizio igienico-sanitario di base, ovvero sicurezza e accessibilità anche per le persone con mobilità ridotta, e circa sei su dieci rispettano gli standard per la pulizia, che richiedono protocolli e personale formato.

Il rapporto

Un nuovo rapporto dell’OMS e dell’UNICEF rivela notevoli lacune nei servizi essenziali di approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari, sanificazione e salute degli ambienti nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. Nonostante i notevoli progressi compiuti dal 2015, solo 4 strutture su 10 soddisfano gli standard igienico-sanitari di base e meno di 6 su 10 rispettano gli standard minimi di pulizia degli ambienti quali camere di degenza e reparti, sale operatorie, aree di visita e trattamento, servizi igienici e strutture igienico-sanitarie, esponendo così pazienti e operatori sanitari a rischi per la salute che potrebbero essere evitati. Il Rapporto “Progressi in materia di acqua, servizi igienico-sanitari, sanificazione, pulizia degli ambienti e gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie 2015–2025”, pubblicato dall’OMS e dall’UNICEF attraverso il Programma congiunto di monitoraggio per Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP), fornisce il quadro globale più chiaro mai realizzato finora su questi servizi essenziali nelle strutture sanitarie. Per la prima volta sono disponibili stime globali relative a tutte e cinque le aree di servizi di base, comprese le prime stime relative ai servizi igienico-sanitari di base e alla pulizia ambientale.

Paesi coinvolti in aumento

Il numero di Paesi con stime relative a tutti e cinque i servizi è aumentato da 29, nell’aggiornamento precedente del JMP, a 39 nel 2025. Permangono importanti lacune nei dati e non è stato ancora possibile calcolare le tendenze globali per i servizi igienico-sanitari o la pulizia degli ambienti. Il rapporto esorta i Paesi a rafforzare il monitoraggio sistematico e ad andare oltre la semplice verifica della presenza delle infrastrutture. Il monitoraggio dovrebbe valutare sempre più l’affidabilità, la sicurezza, l’accessibilità e la pulizia, nonché la capacità dei servizi di soddisfare le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari.

Servizi WASH nelle strutture sanitarie

I nuovi dati giungono in un momento di crescente slancio politico a favore di interventi in materia di WASH nelle strutture sanitarie. Nel maggio 2026, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova risoluzione che richiede standard nazionali più rigorosi, un monitoraggio e una rendicontazione regolari, nonché piani con stime dei costi e finanziamenti per servizi WASH, di gestione dei rifiuti e di fornitura elettrica sostenibili e resilienti. La risoluzione riconosce l’OMS e l’UNICEF come coordinatori congiunti degli sforzi globali e li esorta a continuare a sostenere i Paesi e ad ampliare la copertura dei dati attraverso il Programma di monitoraggio congiunto.

I risultati: progressi e lacune

Nel 2025, si stima che l’85% delle strutture sanitarie disponesse di un servizio idrico di base, il 72% di servizi igienico-sanitari di base e il 71% di servizi di gestione dei rifiuti sanitari di base. Tuttavia, solo il 59% soddisfaceva gli standard di base per la pulizia degli ambienti e il 40% i requisiti per un servizio igienico-sanitario di base. Si sono tuttavia registrati dei progressi. Tra il 2015 e il 2025, la copertura globale dei servizi di base relativi all’acqua, all’igiene e alla gestione dei rifiuti è migliorata, con l’incremento maggiore registrato nel settore dell’igiene. Ciononostante, circa una struttura sanitaria su dieci era ancora priva di servizio idrico e una percentuale simile non disponeva di servizi igienico-sanitari.”I risultati evidenziano progressi significativi, ma mettono anche in luce gravi lacune nelle basi di un’assistenza sicura e di alta qualità”, ha affermato Bruce Gordon, responsabile dell’Unità Acqua, Servizi igienico-sanitari e Salute (WSH) dell’OMS. “L’approvvigionamento idrico affidabile, l’accessibilità ai servizi igienico-sanitari, l’igiene delle mani, una pulizia ambientale efficace e una gestione sicura dei rifiuti devono essere integrati nella pianificazione, nel finanziamento e nel monitoraggio del settore sanitario”.

Gli standard igienico-sanitari di base

Il dato secondo cui solo il 40% delle strutture sanitarie disponeva di servizi igienico-sanitari di base non significa che il 60% fosse privo di servizi igienici. A livello globale, l’89% disponeva di una qualche forma di servizi igienico-sanitari e l’85% di servizi igienici utilizzabili. Per essere considerati un servizio igienico-sanitario di base, i servizi igienici devono essere migliorati e utilizzabili e soddisfare le esigenze dei pazienti, del personale, delle donne e delle ragazze, nonché delle persone con mobilità ridotta. Solo circa la metà delle strutture disponeva di servizi igienici separati per sesso, servizi igienici accessibili o strutture per l’igiene mestruale. La mancanza di strutture per l’igiene mestruale e di servizi igienici accessibili era il fattore più comune che impediva alle strutture di soddisfare lo standard di base.

Komlan: “Servizi WASH inclusivi sicuri e dignitosi per proteggere la salute”

“Un bagno non è sufficiente se non è sicuro, accessibile o non soddisfa le esigenze delle donne, delle ragazze e delle persone con disabilità”, ha affermato Evariste Kouassi Komlan, Direttore del programma WASH dell’UNICEF. “Senza servizi WASH (Acqua e servizi igienico-sanitari) di base, le strutture sanitarie possono comportare gravi rischi per le donne durante il parto, per i neonati e per i bambini piccoli. Servizi WASH sicuri, inclusivi e dignitosi sono essenziali per fornire un’assistenza di qualità e proteggere la salute”.

Pulizia e prevenzione

Anche la pulizia degli ambienti rimane una delle principali preoccupazioni. Solo il 59% delle strutture soddisfaceva lo standard di base, che richiede sia protocolli di pulizia che personale addetto alle pulizie adeguatamente formato. Nessuno dei due requisiti era soddisfatto dal 18% delle strutture, corrispondenti a strutture che servono una popolazione di circa 1,5 miliardi di persone. Nei Paesi meno sviluppati, solo il 24% soddisfaceva lo standard di base. La pulizia degli ambienti è un elemento fondamentale della prevenzione e del controllo delle infezioni, poiché gli ambienti sanitari contaminati possono contribuire alle infezioni associate all’assistenza sanitaria e alla diffusione della resistenza agli antimicrobici.