Sanità italiana ai vertici mondiali: tre ospedali nella Top Ten globale

L’Italia si conferma una potenza della medicina internazionale nella prestigiosa classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2027” firmata da Newsweek e Statista. Ben 42 strutture nazionali hanno conquistato un posto tra le migliori eccellenze al mondo nelle 13 specialità analizzate. Il Paese brilla ai vertici globali grazie a tre ospedali in Top Ten: il Bambino Gesù di Roma quarto in Pediatria, il Policlinico Gemelli terzo in Ostetricia e Ginecologia e l’Istituto Besta di Milano ottavo in Neurologia.

La classifica

Ci sono tre ospedali italiani nella Top Ten della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in aree specifiche della medicina. Tutti e 42 ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica ‘World’s Best Specialized Hospitals 2027’, costruita d Newsweek in collaborazione con l’azienda Statista, sono presenti nelle 13 specialità mediche considerate quest’anno nella classifica. Il Bambino Gesù di Roma si è aggiudicato il quarto posto su 250 per la pediatria, l’Istituto Neurologico Besta di Milano è ottavo su 150 per la neurologia e il policlinico Gemelli di Roma è terzo su 125 per ostetricia e ginecologia.

I punti di forza

I punti di forza che incidono sulla classifica variano a seconda della specializzazione e si basano sulle raccomandazioni degli esperti, accanto a indicatori di qualità e misure di assistenza incentrate sul paziente. Fra i 42 ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia (15) e Lazio (7), seguita da Piemonte (5) e Campania, Toscana e Veneto sono rappresentate con tre strutture ciascuno.

Le altre eccellenze

Sono 9 le eccellenze italiane che si sono classificate per la Chirurgia cardiaca, una delle 13 specializzazioni considerate nella classifica, e occupano i posti compresi fra 28 (con il Centro Cardiologico Monzino) e 127 su 150. Per la cardiologia, sui 300 ospedali citati, 21 sono italiani e occupano i posti compresi fra 22 (con il San Raffaele di Milano) e 277. Fra le 150 migliori strutture per l’endocrinologia, quelle italiane sono 9, dal posto 29 con il policlinico Gemelli di Roma al 138, e fra i 175 migliori ospedali per la gastroenterologia gli italiani sono 10, classificati fra i posti 11 (policlinico Gemelli) e 154. Sono due le strutture italiane fra le 100 migliori per la nefrologia (posti 35 e 47) e quattro fra le 150 migliori per la neurologia, con la fondazione Besta di Milano ottava. Per la neurochirurgia, fra le 125 strutture classificate quelle italiane sono quattro, con la Fondazione Besta undicesima. Per l’ostetricia e la ginecologia, il policlinico Gemelli è terzo nella classifica di 125 ospedali, della quale fanno parte sei strutture italiane. Decisamente importante la presenza italiana fra i 300 migliori ospedali per l’oncologia, con 15 ospedali. L’Istituto Europeo di Oncologia di Milano è quattrodicesimo. Per l’ortopedia fra i 150 migliori ospedali otto sono italiani e si è classificato nono 9 l’Istituto Rizzoli di Bologna, e fra i 250 migliori ospedali per la pediatria, gli italiani sono 11 con il Bambino Gesù al quarto posto. Sono otto su 150 le migliori strutture italiane per la pneumologia e sono infine cinque su 125 quelle per l’urologia.

Fonte Ansa