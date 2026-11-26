Il sistema sanitario attraversa una fase di profonda trasformazione, stretta tra le crescenti esigenze dei cittadini e le sfide strutturali degli operatori. I dati presentati a Roma mettono in luce un equilibrio delicato: da un lato emergono le difficoltà di accesso alle prestazioni tempestive, dall’altro si consolida il supporto offerto dalle strutture private e dalla sanità integrativa. Per rispondere efficacemente all’invecchiamento demografico, il comparto produttivo indica nella sinergia pubblico-privato e nello snellimento burocratico le leve indispensabili per garantire il diritto alla salute.

Liste d’attesa

Tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, il 34% dichiara di aver rinunciato o rimandato almeno una prestazione necessaria, principalmente a causa delle liste d’attesa (71%) e dei costi (16%). Inoltre, l’81% di chi si è rivolto al privato ritiene che, senza questi servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà di accesso alle cure. Questi i principali risultati dell’indagine ‘Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese’, realizzata da Confsalute-Confcom, il maggiore organismo di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale, in collaborazione con l’Istituto Piepoli e presentata oggi a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell’organizzazione.

La diffusione della sanità integrativa tra le famiglie

Dall’indagine emerge che il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare può usufruire di un fondo sanitario integrativo, di un’assicurazione o di un’altra forma di copertura sanitaria, mentre il 59% dichiara di non disporne. Tra i beneficiari di fondi o assicurazioni che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% dichiara di aver ottenuto una copertura o un rimborso pari ad almeno la metà della spesa.

Le prospettive delle imprese

Sul versante delle imprese, la ricerca evidenzia prospettive favorevoli, accompagnate da criticità che rischiano di limitarne la capacità di sviluppo. Il 91% delle aziende prevede che l’invecchiamento della popolazione determinerà nei prossimi cinque anni un aumento della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute e il 78% valuta positivamente le prospettive della propria attività. Dall’indagine emerge anche una forte richiesta di collaborazione con il sistema sanitario pubblico: l’89% delle imprese considera importante rafforzare il rapporto tra operatori privati e strutture pubbliche, nella prospettiva di un sistema più integrato, efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini. Tra gli interventi ritenuti prioritari figurano la semplificazione normativa e burocratica (34%), le misure per favorire il reperimento di personale qualificato (30%), il contenimento dei costi e il rafforzamento della formazione (25% ciascuno).

Fonte Ansa